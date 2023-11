Truzzu: «Sono a disposizione» Ma il Centro non dà via libera 

Per ora la decisione assunta dal Campo largo non aiuta il centrodestra a chiarirsi le idee sul suo candidato, anzi: la possibile spaccatura tra gli avversari (se Renato Soru confermasse di voler correre in alternativa ad Alessandra Todde) rende ancora più prezioso il ruolo di leader della maggioranza regionale uscente. E questo potrebbe influenzare i ragionamenti del famoso tavolo nazionale da cui si attende il verdetto sulla guida della coalizione.

Di certo non cambia l’atteggiamento di Fratelli d’Italia, che ha già detto di puntare su un solo nome, quello del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu. Quest’ultimo, però, dopo aver manifestato pubblicamente la sua disponibilità per il ritorno in Regione, non intende sgomitare: «Ho detto che, se c’è una volontà della coalizione sul mio nome, io ci sono», ha ribadito ieri, intervenendo alla trasmissione “Caffè corretto” su Radiolina, «ma io continuo a fare il sindaco e a occuparmi dei problemi della città. Non sono tra quelli che hanno il compito di scegliere il prossimo candidato».

Profilo basso, insomma: «Nessuna battaglia tra me e Solinas, ci sono varie proposte in campo. Io le leggo sui giornali, le valuterà la coalizione». Certo, il fatto che ora il campo largo abbia la sua candidata impone di stringere i tempi: «Prima si decide e meglio è, non c’è dubbio», ha ammesso Truzzu, «ma c’è ancora tempo per riflettere. E comunque, ripeto, non me ne occupo io». Quanto ad Alessandra Todde, l’unica cosa che ha aggiunto il sindaco è un atto di fair play verso la deputata M5S: «Le rivolgo un grande in bocca al lupo, poter concorrere per un ruolo così prestigioso è un riconoscimento importante».

Chi sicuramente non ritiene sufficiente l’indicazione di FdI per dare il via libera a Truzzu è il cosiddetto Grande centro: «Non è un problema di nomi», insiste Antonello Peru, promotore della confederazione centrista che di recente è arrivata a creare un nutrito gruppo in Consiglio regionale, «il punto è che non accetteremo che il candidato venga catapultato qui da Roma. Questa è una regione particolare: si crei un tavolo regionale e si decida con tutti i soggetti coinvolti. Noi, i Riformatori, tutti. Se vogliono possiamo riunirci anche a Roma: ma bisogna partire dal programma e poi decidere chi può interpretarlo al meglio».

Per esempio, prosegue Peru, «noi abbiamo proposto dieci punti programmatici: Solinas, Truzzu o gli altri aspiranti candidati li condividono oppure no?». Di sicuro, conclude il consigliere regionale, «sarebbe assurdo decidere il candidato perché spetta a questo o quel partito, e non perché è il migliore possibile».

