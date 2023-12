Truzzu-Solinas, duello infinito per la candidatura 

«Quando dico che la responsabilità di costruire la coalizione spetta a noi, sto dicendo che siamo quelli che devono portare il fardello più pesante. Saremo il partito leader non perché lo dico io ma perché lo dicono i numeri, il partito che avrà più consiglieri regionali, e che quindi avrà l’onere di portare temi e soluzioni, di indicare quali sono le priorità e di condividerle». All’indomani del nuovo endorsement di Salvini a Christian Solinas («per la Lega, la Sardegna, l’autonomia e il lavoro meritano altri cinque anni di impegno con Solinas»), il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu parla in questi termini. Lo fa al congresso provinciale di Fratelli d’Italia a Oristano dove ieri il deputato Francesco Mura ha ceduto al sindaco di Villaurbana Paolo Pireddu il ruolo di coordinatore e un partito con oltre 540 tesserati e passato dall’1,17% delle comunali del 2018 al 29,9% delle politiche dello scorso anno.

Il quadro

A tre mesi circa dalle Regionali la situazione è questa: c’è un presidente uscente – Solinas, appunto – che ribadisce di essere in campo anche perché lascia «una Regione migliore rispetto a prima», e c’è Truzzu che al tavolo nazionale del 6 ottobre Giovanni Donzelli aveva indicato come nome unico di FdI per la presidenza della Regione. Non ci sono altri pretendenti. Lo stesso Mura ieri ha affermato che «chi pensa a una competizione tra me e Truzzu per la presidenza della Regione sbaglia». E allora: due uomini in campo per la candidatura del centrodestra, ma per sapere chi avrà la meglio c’è da aspettare. Perché? La decisione finale la prenderanno Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, ma non prima che il Parlamento abbia approvato la manovra. La premier infatti vuole evitare che le questioni delle Regionali possano avere anche la minima ripercussione sulla discussione della finanziaria. Insomma, il nome potrebbe arrivare poco prima di Natale o a cavallo con Capodanno.

Ieri a Oristano Truzzu non ha parlato di candidature ma di temi: «Il problema delle prossime regionali non è se Paolo, Francesco, Christian o Antonella siano candidati. Il problema riguarda cosa vogliamo fare, cosa vogliamo raccontare ai cittadini, che idea di Sardegna vogliamo proporre per i prossimi vent’anni». E di quello che è mancato in questi anni: «Dobbiamo anche avere la capacità di metterci al servizio degli altri e di far sentire tutti importanti e nessuno lontano dal Re Sole. Forse quello che è mancato in questi quattro anni è il metodo, la capacità di coinvolgere i Comuni e gli altri partiti». E infine un auspicio: «Mi piacerebbe se tra cinque anni ai nostri giovani potessimo dire questo: eravate rassegnati, non abbiamo fatto tanto ma vi abbiamo dato un’opportunità». Perché, ha aggiunto, «ci si candida a governare una Regione per dare un’opportunità alle giovani generazioni».

Il tavolo locale

Dopodomani, intanto, potrebbe riunirsi per la seconda volta il tavolo regionale del centrodestra. «Le forze di centrodestra sono pronte a discutere il programma da presentare agli elettori», fa sapere il capogruppo di FdI Fausto Piga, «all’incontro parteciperà un rappresentante per forza politica».



