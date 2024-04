Truzzu: «Si inizia con le spartizioni È la Giunta dei quasi-professori» 

Nelle carte ufficiali, il sindaco di Cagliari è ancora lui. Ma Paolo Truzzu da oggi si sposta di fatto all’altro capo di via Roma: torna in Consiglio regionale, all’opposizione. Con qualche emozione nel lasciare la fascia tricolore: «Ma era in conto. Comunque andassero le Regionali, non avrei più fatto il sindaco. Ora è normale pensare a questi cinque anni».

E come sono stati?

«Difficili. Intensi. Belli. Ho incontrato tante belle persone e imparato molto sulla città».

Cosa lascia, a questa città?

«Se parliamo degli aspetti materiali, una quantità di investimenti che sono sotto gli occhi di tutti. Il 175 per cento in più: lo dice il Mef, non io».

Ma come risultati concreti?

«Beh, credo che Cagliari stia ritrovando il rapporto col mare di cui parlavo cinque anni fa».

Ma i cantieri… era proprio inevitabile aprirli insieme?

«Avevamo gli 80 milioni del Pon Metro, concessi nel 2021, da usare entro il 2023; e 200 milioni del Pnrr, per interventi da chiudere nel 2026. Non c’erano alternative. E direi che pochi enti pubblici riescono a spendere così in fretta».

La accusano di non aver creato discontinuità con la Giunta di Massimo Zedda.

«Abbiamo attuato il nostro programma, secondo me la discontinuità c’è stata. Su cosa non la vedono? Le piste ciclabili? Quelle progettate da noi sono poche. È stato detto anche che fossi schiavo delle decisioni dei dirigenti comunali, ma ho solo rispettato i ruoli».

Insomma, nessun errore?

«Certo che si fanno errori. A posteriori, ci sono sempre cose che si potevano fare meglio. Ma è solo senno di poi».

Il centrodestra ha candidato Alessandra Zedda. Come valuta questa scelta?

«È bene che sia stata una scelta rapida, su un nome di alto valore e consenso: come sempre, sarò a disposizione per far vincere il centrodestra».

Pensa che con qualche scelta diversa su Cagliari avrebbe vinto le Regionali?

«Ho l’orgoglio di aver avuto il coraggio di scegliere senza pensare al consenso. Ho fatto ciò che ritenevo giusto nell’interesse della città, non mio. Poi, quando si perde di 3mila voti, ci sono tanti fattori».

Per esempio lo scarso consenso della Giunta Solinas?

«Si sa che in Sardegna nessuna maggioranza ha mai rivinto. Anzi, sono quello che è andato più vicino a sfatare la tradizione: ma non mi consola. Però ha inciso anche il lungo tira e molla sul candidato governatore. E una certa fronda interna al centrodestra».

Il voto disgiunto, quindi?

«Quello c’è sempre; è risultato decisivo per via dello scarto minimo, ma non è per quello che ha vinto Todde. Semmai lei è stata brava a ottenere più voti solo sul suo nome».

Non è che, viste le divisioni nel centrosinistra, avete fatto una campagna elettorale poco grintosa?

«No. Quello ha influito più che altro sul ritardo nella scelta del candidato presidente».

Come giudica le prime mosse di Todde da presidente?

«Mi sembra ancora in campagna elettorale. Prima dava le colpe al centrodestra regionale, ora al Governo. Gli elettori le chiedono di governare».

Della Giunta cosa pensa?

«Doveva essere la Giunta delle competenze: io vedo molta attenzione alla spartizione. Fu criticato Pigliaru per i professori, che però avevano competenze politiche di diverso livello. Questa la definirei la Giunta dei quasi-professori».

Alla Sanità un tecnico non sardo. Come lo valuta?

«Sarà di certo una persona di valore, ma indicare una figura fuori dal quadro delle competenze e professionalità regionali lo trovo un po’ triste».

Intanto, la presidente ha stoppato le ultime delibere della Giunta precedente.

«Sono più che altro uscite mediatiche. Non credo che gli uffici compiano atti incompatibili col cambio di Giunta».

Sui nuovi ospedali, però, era prudente anche lei. Si è parlato di grandi tensioni con Solinas, sul punto.

«Il nodo è la sanità territoriale. I nuovi ospedali servono, ma prima bisogna sapere quali esigenze soddisferanno. Da sindaco, non sempre mi è stato spiegato. Anche per Cagliari, prima si decide cosa va dentro il nuovo ospedale, e poi quale area può ospitarlo. Non si decide prima l’area».

È d’accordo con la moratoria contro l’assalto eolico, promessa da Todde?

«È un problema di pianificazione delle aree. Creato dal Decreto Draghi, fatto dal governo di cui Todde faceva parte».

Nella lite tra Graziano Milia e i comitati contro il Tyrrhenian Link, lei con chi sta?

«In questi termini, non posso rispondere. Ma il Tyrrhenian Link si deve fare. Limitandone l’impatto ambientale».

Ma rischia di diventare una servitù energetica.

«Per lasciare il carbone, è una soluzione necessaria. Se cresce la capacità industriale locale, servirà più energia».

Sulla privatizzazione degli aeroporti, è giusto confermare la contrarietà della Giunta Solinas?

«Non spetta a me dare consigli su questo alla Giunta Todde».

Che opposizione farete?

«Responsabile, dura ma aperta al confronto. Il voto delinea un’Isola spaccata in due: sarebbe un errore fare riforme a colpi di maggioranza. In questo senso, dato l’esito elettorale, mi sarei aspettato un confronto con la minoranza sulla presidenza del Consiglio».

Lei sarà capogruppo di FdI o il leader dell’opposizione?

«Sul capogruppo dobbiamo ancora riunirci. Il leader dell’opposizione è una figura mitologica: non è una targhetta a dirti che sei leader, ma l’Aula. Il lavoro quotidiano».

