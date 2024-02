Truzzu: «Sì all’esercito nelle città» 

La proposta di Salvini per la sicurezza nelle città piace a Fratelli d’Italia. Due giorni fa il segretario federale ha ipotizzato la presenza della Brigata Sassari nel capoluogo turritano per venire a capo dei problemi nel centro storico. Ieri il candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu ha ribadito che «c'è necessità di più forza pubblica e controlli costanti, serve una presenza dello Stato, da sindaco di Cagliari l'ho chiesto tante volte a prefetti e ministri. Serve per i presidi fissi e per liberare le forze di polizia che così possono girare in strada, sono loro che devono garantire l'ordine pubblico». Poi, però, ha aggiunto, «c'è la questione degli organici da risolvere».

La visita

Ieri a Sassari c’era il sottosegretario del ministero dell’Interno, il leghista Nicola Molteni. Durante un incontro con i sindacati della polizia di Stato Siulp, Siap e SilpCgil ha dettato tre linee di intervento per salvare il centro storico: «Per prima cosa l'incremento della rete delle forze di polizia - ha dichiarato dopo aver visitato in mattinata Sassari Vecchia - il governo ha stanziato 100 milioni a livello nazionale per i prossimi 10 anni». Poi il recupero degli immobili perché «laddove c'è abbandono fiorisce illegalità e criminalità». Infine il rafforzamento della videosorveglianza, grazie ai fondi ministeriali in arrivo, che avrà funzioni di deterrenza e investigazione. Soddisfatte le segreterie delle parti sociali che si aspettano novità sul rafforzamento degli organici.

«Abbiamo toccato con mano la realtà del centro storico di Sassari, una realtà oggettivamente complicata», ha aggiunto il sottosegretario, «la sicurezza è un diritto che va garantito ed è la condizione per lo sviluppo di un territorio. Investire nella sicurezza vuol dire investire nel suo futuro. Per questo, come ministero confermiamo il nostro impegno a sostenere questa realtà locale importante con gli strumenti tipici del ministero dell'Interno».

