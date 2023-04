Truzzu: «Sbloccate piazza Repubblica» 

Non è, non lo è più, una piazza Repubblica fondata sui lavori. Intendiamoci: le trincee per la realizzazione del prolungamento della linea della metropolitana verso piazza Matteotti sono sempre lì, a dare seccature agli automobilisti. Manca invece, del tutto, chi ci deve lavorare e nemmeno si sa quando torneranno a farlo. Il fatto è che mancano materialmente, seppure già stanziati, i cinque milioni di euro della Regione per far fronte all’aumento dei costi per l’opera pubblica, che ha investito tutti gli appalti di questo tipo da quando Putin ha invaso l’Ucraina. Tuttavia, non sembra essere solo questa la causa di questo improvviso, e pure improvvido, stop del cantiere in pieno centro: si vocifera di divisioni tra le imprese che fanno parte del Consorzio cui i lavori sono stati aggiudicati dall’Arst, proprietaria di Metrocagliari: qualcuno - pare - avrebbe anche proseguito il cantiere in attesa che quei cinque milioni della Regione siano effettivamente incassabili, altri invece avrebbero preferito un atteggiamento ispirato a San Tommaso: se non vedo, non credo. E siccome non hanno visto, gli operai sono in cassa integrazione, i cantieri fermi. Quando ripartirà il cantiere?

Sindaco nervoso

Paolo Truzzu sa che il sindaco è sempre accusato di tutto ciò che accade, ma si sfila dalle responsabilità per il ritardo: «È un appalto dell’Arst». Sottotitolo: citofonate lì. E all’Arst rispondono: «Sì, giungono anche a me voci di qualche mal di pancia all’interno del Consorzio che ha in appalto i lavori», premette il suo direttore generale, Carlo Poledrini, «ma alla base del problema resta la procedura di riconoscimento dei cinque milioni di euro del decreto Aiuti, messi in bilancio dalla Regione ma non ancora disponibili. So che si stia individuando il percorso amministrativo più corretto affinché queste nuove risorse siano riconosciute». Insomma, più che il Consorzio, sembra che siano alcune consorziate a voler vedere per credere, e forse vogliono uscire dal gruppo. Perché certo: fidarsi e bene, ma da qui in poi arrivano i “distinguo”.

Ansia in Municipio

«Cosa volete che dica? Ogni sindaco spinge affinché le opere pubbliche si realizzino in fretta», sospira Truzzu reduce dalla cerimonia per il 25 Aprile, «ma è compito dell’Arst coordinare i lavori e farli procedere rapidamente. Mi sono insediato nel 2019 e subito mi sono ritrovato con 250 giorni di ritardo nell’avvio dei cantieri per la metropolitana da estendere fino a piazza Matteotti, e ho sbloccato tutto. La gestione del Consorzio di imprese, però, non ce l’ha il Comune, bensì l’Arst: oltre che sollecitarli, non possiamo fare altro. Di certo, continuo a chiedere il rispetto del cronoprogramma e che entro l’autunno sia pronta la linea ferrata fino ai campi sportivi dell’Ossigeno: concludano il cantiere su viale Cimitero, così almeno da lì gli operai se ne vanno: la città sta soffrendo».