Cagliari gli ha fatto lo sgambetto, inchiodandolo al 34,6 per cento in città (contro il 53 raccolto da Todde alle Regionali di domenica) e ora Paolo Truzzu si prepara a lasciare Palazzo Bacaredda. Ieri il sindaco non è voluto mancare alla seduta del Consiglio comunale e ha concordato con i capigruppo che si dimetterà dopo la proclamazione degli eletti in Consiglio regionale. Quindi non si andrà oltre aprile.

