Truzzu, prima uscita da leader Filo diretto con gli altri sindaci 

Ai ragionamenti sull’investitura ufficiale, Paolo Truzzu sembra poco interessato. Anche se ancora non arriva il via libera sardista alla sua candidatura, il sindaco di Cagliari si comporta già di fatto da leader del centrodestra: alcuni giorni fa ha convocato un vertice di coalizione (sia pure su Zoom), mentre per oggi ha programmato – a Quartu – la prima uscita pubblica nelle vesti di candidato presidente. “Uscita” in senso letterale: il programma della giornata, oltre al suo intervento a un’iniziativa politica, prevede anche una sorta di debutto con i cittadini, tra mercati di quartiere e passeggiate in città.

“C’è del buono”

Non è la vera e propria presentazione ufficiale del candidato governatore, quella di oggi, ma l’occasione del convegno quartese ne fa quasi perfettamente le veci. Truzzu interverrà all’iniziativa intitolata “C’è del buono in questo mondo-È giusto combattere per questo”, organizzata già da alcuni anni (questa sarà la quinta edizione) da Fratelli d’Italia insieme a Gioventù nazionale, il movimento che raggruppa i giovani del partito guidato da Giorgia Meloni.

L’appuntamento è fissato per le 9 e 30 a Casa Olla (via Eligio Porcu 29), ma il sindaco cagliaritano non dovrebbe parlare prima delle 11 o pure più tardi. Avrà infatti il compito di chiudere la serie degli interventi, che sarà aperta dal deputato di FdI Salvatore Deidda e proseguirà con i rappresentanti delle altre forze della coalizione. Difficile che partecipino anche Psd’Az e Lega, tuttora recalcitranti sull’indicazione di Truzzu. Sicuramente sono invitati, e secondo qualcuno la loro presenza non sarebbe neppure esclusa.

Dovrebbe esserci invece tutto il resto del centrodestra: Forza Italia, Riformatori, Udc, Sardegna al centro 20Venti, Idea Sardegna, Alleanza Sardegna, la Dc di Rotondi e probabilmente anche quella di Cuffaro, che nel frattempo litigano per l’utilizzo del simbolo, e il Partito liberale italiano. Quest’ultimo, proprio due giorni fa, con un comunicato ufficiale del segretario nazionale, l’avvocato cagliaritano Roberto Sorcinelli, si era schierato a sostegno della candidatura di Paolo Truzzu.

Queste sigle costituiranno poi l’impalcatura generale delle liste del centrodestra, anche se non tutte riusciranno a presentare il proprio elenco di candidati al Consiglio regionale: alcune verranno ospitate sotto i simboli di altri partiti. In tutto, a meno di un clamoroso strappo di Lega e Psd’Az nell’alleanza, le liste potrebbero essere nove.

Tra la gente

Prima di arrivare a Casa Olla, però, Truzzu ha in programma un doppio appuntamento “senza rete”, per iniziare a scambiare qualche idea con i quartesi, stringere mani, presentarsi. Alle 8 e 30 sarà al mercatino di Coldiretti di Pitz’e Serra, poi dovrebbe concedersi una passeggiata dalla rotonda di viale Colombo verso via Eligio Porcu.

Un modo per far capire che intende condurre una campagna elettorale all’insegna dell’ascolto dei cittadini. E anche di chi li rappresenta negli enti locali: perciò, lui che alla guida del Comune di Cagliari ha sperimentato la necessità di un rapporto stretto con la Regione, ha già fatto sapere che nel suo tour dell’Isola vorrà sempre incontrare il sindaco del luogo in cui si troverà a intervenire. A partire da oggi: il colloquio con Milia, che troverà spazio poco prima dell’inizio del convegno, sarà il primo di una lunga serie.

