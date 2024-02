Truzzu perde a Sant’Antioco, roccaforte del suo partito 

Nel Sulcis Iglesiente Paolo Truzzu ha perso in tre dei quattro Comuni in cui erano schierati i candidati del suo partito, ovvero Sant’Antioco, Carbonia e Iglesias, e ha vinto a San Giovanni dove era in corsa la sindaca Elvira Usai.Il dato più clamoroso è quello di Sant’Antioco dove il candidato era il sindaco Ignazio Locci: «Una sconfitta che deve far riflettere la coalizione - afferma il diretto interessato che premette di dover comunque ringraziare gli elettori di FdI – In paese abbiamo raggiunto da soli una percentuale del 39,5 per cento su un totale del 45 per cento ottenuto dalle liste per Truzzu. Credo che gli alleati dovrebbero fare una seria analisi del voto e delle scelte dei candidati per farne poi tesoro per il futuro».

Un’analisi che, invece, premia la scelta fatta a Iglesias dal gruppo civico che ha sostenuto Mauro Usai alle Comunali: «Ovvero quella di proporre una persona del nostro gruppo al Pd – puntualizza dopo non aver mai commentato gli attacchi ricevuti prima del voto – Il bene del partito è stata l’unico obiettivo che ha guidato la nostra proposta. Non abbiamo mai posto un veto su un nome specifico anche perché non era nelle nostre disponibilità: abbiamo deciso di spogliarci dell'abito civico con il quale abbiamo vinto le elezioni per dare un contributo che sapevamo essere importante per il partito. Il segretario regionale ha accolto il nostro nome, se lo avesse rifiutato avremmo lavorato comunque per il Pd che è senza quoziente da 5 anni perché nel 2019 non ha raccolto il numero minimo di voti». Usai respinge al mittente, dunque, l’accusa di campanilismo per la presenza di due iglesienti in lista: «Non era un’elezione di Carbonia, Iglesias o Carloforte ma regionale – dice – per provare a vincere occorreva schierare i nomi ritenuti più forti, qualunque fosse il Comune di provenienza. Chi ci ha accusato di aver danneggiato equilibri interni ha forse perso di vista questo obiettivo e oggi i numeri ci danno ragione visto che il nome che abbiamo proposto ha sfiorato le quattromila preferenze e riporterà il Partito democratico del Sulcis Iglesiente in Regione». (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA