Truzzu: nuovo stadio intitolato a Gigi Riva Lui: «Sono onorato» 

Il documento era pronto dalla fine dello scorso anno. Il Consiglio comunale aspettava solo il parere da parte dell’interessato. Che, felice per la proposta, ha dato ora il via libera. Cagliari intitolerà il nuovo stadio a Gigi Riva. La proposta, partita da Paolo Truzzu e condivisa da tutti consiglieri di maggioranza e opposizione, approda in una mozione che martedì sarà votata all’unanimità a Palazzo Bacaredda. «Gigi è contento, la famiglia approva», spiega il sindaco. «Ovviamente è anche un modo per augurargli lunga vita. Ma doveroso: Gigi Riva è Cagliari, Cagliari è Gigi Riva», aggiunge. «Sono onorato di questa decisione», dice. «È un gesto simbolico di grande impatto», gli fa eco Edoardo Tocco, presidente del consiglio comunale, «e uno sprone affinché possiamo vedere al più presto il nuovo stadio», aggiunge. «Avremmo preferito votare per l'avanzamento dell'iter di costruzione dello stadio o ricevere una proposta di bilancio con gli stanziamenti necessari, che sono invece ancora fermi in Regione. Ma l'intitolazione a Gigi Riva del futuro stadio dei sardi interpreta certamente il sentimento dei cagliaritani», dice Matteo Massa, Progressisti. «È un’azione meritoria che rende omaggio a un cittadino speciale di Cagliari che ha fatto la storia del Cagliari», conclude Andrea Dettori, Sinistra per Cagliari. ( ma. mad. )

