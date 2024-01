Truzzu lancia la sfida, appello a Lega-Psd’Az: «Il vostro posto è qui» 

«Se proprio avete un dubbio, vi chiedo di scioglierlo subito per rispetto vostro e nostro, degli elettori, dei sardi e della Sardegna: questo continuo tira e molla non aiuta nessuno e non è percepito in modo positivo. Il compito della politica è dare l'esempio e mettersi a disposizione degli altri. Far capire che c'è qualcosa di più importante di un singolo». A Lega e Psd’Az, nel suo primo intervento da candidato governatore, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu (FdI) dedica un breve ma significativo passaggio. Al voto manca poco e i contrasti di questi giorni non fanno che rafforzare il centrosinistra spaccato, per questo l’appello è a fare in fretta, perché «il vostro posto è qui, da nessun altra parte potreste stare meglio. Abbiamo una storia comune, abbiamo fatto politica assieme in questi anni e vogliamo continuare a farla».

Zedda ancora in campo

E d’altra parte, potrebbe sganciarsi anche Alessandra Zedda (Forza Italia) che ieri ha confermato la sua candidatura da indipendente con l’associazione “Anima di Sardegna”. «Così ha deciso la nostra direzione», spiega la consigliera, «e domani (oggi ndr.) saremo in Corte d’Appello per il deposito del contrassegno e dei designati delle liste».

Truzzu ha esordito a Quartu, a Casa Olla, nel contesto del convegno di FdI dal titolo tolkeniano “C’è del buono in questo mondo – è giusto combattere per questo”. Prima, una passeggiata al mercatino di Coldiretti a Pitz’e Serra e una chiacchierata col sindaco di Quartu Graziano Milia che l’ha accompagnato all’appuntamento.

I temi

Al mercato, racconta, «abbiamo parlato con tante persone e imprenditori che quotidianamente portano avanti un lavoro importante, danno vita a prodotti di qualità e rappresentano la vera Sardegna». Quanto a Milia, «incontrare i sindaci sarà un leitmotiv della mia campagna, l’obiettivo è interloquire con tutti, soprattutto con chi rappresenta le comunità più importanti, ovvero i Comuni e le municipalità». Con tutti i sindaci, qualunque sia il colore politico perché «a noi non interessa battere le sinistre ma governare con tutti i sardi». Nessun accenno a programmi, almeno per oggi. «Ho le mie ricette e le mie idee, ma credo che fare politica si debba tradurre soprattutto nell’ascoltare, fare sintesi e poi agire». Oggi, aggiunge, «voglio solo comunicare che in Sardegna si può vivere, costruire una famiglia, dar vita a un’impresa o a una professione, e invecchiare». E, «se nel mio percorso rientrano il Consiglio regionale, Cagliari, una lunga collaborazione con Giorgia Meloni, voglio che sappiate che prima di tutto vi ritroverete davanti Paolo». Al battesimo da candidato c’erano tutti gli alleati eccetto Lega e Psd’Az (comunque invitati): tutti i vertici di FdI a partire dalla coordinatrice regionale Antonella Zedda intervenuta prima di Truzzu per un appello a Carroccio e Quattro Mori; il vicecoordinatore di FI Ivan Piras («Truzzu è il nostro candidato, e ha il profilo più adatto»), Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti), Alice Aroni (Udc), Roberto Sorcinelli del Pli.

L’intervento

E i Riformatori con Michele Cossa, protagonista dell’intervento più incisivo. Oltre a definire Truzzu «primo candidato del centrodestra scelto in Sardegna con un procedimento trasparente», ha attaccato duramente il Governo Conte che ha impedito all’Isola di avere la dorsale del metano».

