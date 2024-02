Truzzu: «La sconfitta? È solo colpa mia» 

L’obiettivo era vincere, ma per Paolo Truzzu è arrivata la sconfitta più bruciante. In una partita – quella delle Regionali – alla portata. Con un’avversaria diretta, Alessandra Todde del Campo largo, più “giocabile” di altri competitor stando al vento politico, ai sondaggi e ai rumors. A sorpresa è arrivata la bufera, con il -19 a Cagliari e i 4 mila voti disgiunti. Truzzu ha aspettato di passare la nottata per ammettere che la presidente della Regione era Todde. E per mettere la faccia sulla scoppola: «La colpa è tutta mia».

Il giorno dopo

Non ci crede, Truzzu. Non ci crede il suo entourage e non se ne capacitano neppure i suoi sostenitori. La conferma è arrivata nell’incontro convocato ieri al THotel di Cagliari dove, con qualche sorriso a camuffare un volto cupo e una notte forse tormentata, il sindaco di Cagliari si è tolto il peso di un’ammissione che i numeri, del resto, avevano sancito ore prima. «Ho chiamato Alessandra Todde, le ho fatto gli auguri e le ho dato l'arrivederci in Consiglio regionale», ha detto Truzzu, non prima di difendere Giorgia Meloni, al primo passo falso da quando è premier. Riferisce di averle mandato un messaggio. «Che c’entra lei? A Cagliari, più che votare per la mia avversaria, hanno votato contro di me. La responsabilità è mia: se ho perso le elezioni di duemila voti ma, nella mia città, lo scarto con Todde è di 13 mila preferenze, il conto è presto fatto. Con qualche punto in più a Cagliari avrei vinto io». Esclude possibili ripercussioni in Fratelli d’Italia, anche se questo risultato fa tremare il fortino della premier. Ma Giorgia non si tocca: «Questo non era un test nazionale, a me quelli che corrono solo quando si vince non mi piacciono». Truzzu ribadisce il mea culpa: «Dalle urne, sono emerse diverse caratterizzazioni della Sardegna. Abbiamo avuto un grande risultato fuori dai centri urbani». Ma in città è andata male, per tanti fattori: «Voto disgiunto, cantieri». Temi su cui non si sbilancia. Ma niente sfoghi, al bando gli alibi. Il tono è lineare, benché cadenzato, il linguaggio senza fronzoli. Lui aggira i come mai e i se di chi gli domanda i misteri di una sconfitta inimmaginabile, almeno fino a una settimana fa, con una metafora calcistica legata al Cagliari: «Troppi se : e se Luvumbo, domenica contro il Napoli, non avesse segnato?».

La comunicazione

Eppure gli innumerevoli lavori pubblici sparsi per la città hanno segnato il solco, prima mettendo in bilico e poi recidendo la fiducia dei cagliaritani. Il traffico in tilt, per via di troppi progetti in contemporanea, alcuni di non facilissima gestione, hanno fatto il resto. Opere su cui, come nel caso di via Roma, è mancata la condivisione con i cittadini, che hanno riversato sull’amministrazione Truzzu la rabbia e, talvolta, il livore. Emersa pure da una frangia della Destra storica che, a giudicare dagli umori dei social, ha bocciato tout court operato e azione del sindaco, votando altri candidati o non presentandosi nei seggi. In questo caso non glissa. Anzi, guarda avanti: «Purtroppo non sono riuscito a far capire che il sacrificio dei cantieri si stava facendo per il bene della nostra città. Percepivo, è chiaro, anche il malcontento, ma non in queste proporzioni. Ero stato rassicurato anche dai candidati che tastavano il polso alla città. Se parliamo dei cantieri, penso che quello che si sta facendo adesso nelle strade di Cagliari si capirà solo più avanti nel tempo: sarà un vantaggio nei prossimi anni». Ma non cambia la linea dell’ammissione di colpa: «Non sono stato in grado di leggere la situazione, la politica è anche questo».

Voto disgiunto

Elude in più di un’occasione le domande sul voto disgiunto, ma la differenza tra preferenze e voti di lista è fin troppo largo. E quelle quattromila schede in meno a svantaggio di Truzzu alimentano i sospetti. Dal sindaco, seppure con garbo e non in modo diretto, sembra partire al riguardo una bordata nei confronti del governatore uscente, Christian Solinas, e del leader della Lega, Matteo Salvini: «Se avessimo avuto più tempo», spiega riferendosi all'estenuante tira e molla che lo ha incoronato candidato solo a poche settimane dal voto, avremmo potuto lavorare di più e meglio. Abbiamo perso per duemila voti, magari partendo con un po' di anticipo, sarebbe potuta andare diversamente».

Nessun ricorso

Di sicuro Truzzu non presenterà ricorso contro l’elezione della Todde: «È chiaro che perdere per una manciata di voti, di uno sputo, dà fastidio, ma non è tempo di riconteggi», aggiunge ancora Truzzu. «Li dovrà fare semmai la Corte d'Appello. Una volta che vedremo il verbale faremo delle valutazioni. Certo, con uno scarto così ridotto, si può anche pensare di fare ricorso: so che solo a Cagliari ci sono state mille schede nulle, ma ora non è all'ordine del giorno. I ricorsi si fanno quando c'è un risultato conclamato».

Municipio addio

Il sindaco sconfitto alle Regionali non resterà però a lungo a Palazzo Bacaredda: «Il mio addio da sindaco? Aspettiamo la proclamazione ufficiale. Come già annunciato, andrò in Consiglio regionale». Il giorno dell'addio non sarà probabilmente oggi, giorno in cui si riunisce il Consiglio comunale. Ma un sassolino dalle scarpe, in conclusione, se lo toglie: «Avremmo potuto vincere se avessimo fatto una campagna contro i grillini, utilizzando gli stessi mezzi che loro hanno usato contro di noi».

La coordinatrice

Accanto a lui il deputato Francesco Mura e la senatrice Antonella Zedda, coordinatrice regionale di FdI. Quest’ultima precisa: «Abbiamo perso sul presidente ma il dato delle liste è molto confortante per il centrodestra», dice. «Non si può pensare che il centrodestra non sia maggioranza nel Paese».

