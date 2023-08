Truzzu: invasi dai rifiuti degli evasori 

Qualche cartaccia, la lattina vuota di una bibita, un pacchetto di sigarette accartocciato, l’involucro di una merendina. E pannolini usati, tanto per non far mancare nulla alla comunità. I cestini portarifiuti sono il “centro sociale” di questo tipo di rifiuti, che lì s’incontrano e fanno amicizia, con l’ottimo risultato di contribuire a mantenere puliti i marciapiedi. Fin qui tutto bene, ma poi succede che chi evade la tassa comunale sui rifiuti Tari, e quindi non ha i mastelli necessari per la raccolta differenziata, si porti da casa la spazzatura e la abbandoni nei cestini: in molti casi abita in un altro Comune, ma lavora nel Capoluogo. E i cestini, per quanto voluminosi, ovviamente, non sono fatti per quello: impossibile contenere così tanti sacchetti ed è così che si formano piccole discariche ai piedi di questi cilindri metallici che fanno, giustamente, storcere il naso alle persone civili. Ai piedi di numerosi portarifiuti ci sono singoli rifiuti, ma sempre tre, quattro, cinque buste che arrivano direttamente dalle case di evasori nemici dei concittadini, dell’igiene e del decoro. E poi si contesta al Comune che non ci siano cestini in numero sufficiente, o che non siano svuotati.

Le parole di Truzzu

E invece non è così, sostiene il sindaco, che in un post sui suoi canali social si sfoga e pubblica una foto di un cestino traboccante di rifiuti, che sono anche per terra, inviata da un suo amico con WhatsApp: «Ma perché non comprate qualche cestino in più?», era il commento allegato. E qui, allo stesso Paolo Truzzu è saltata la mosca al naso: «Rispetto al 2019, nelle strade della città ci sono quasi ottocento cestini portarifiuti in più. Lo so, mi direte che non vengono svuotati. Ora, può accadere che ogni tanto qualche portarifiuti sfugga» nel giro quotidiano degli operatori ecologici, «ma i cestini vengono svuotati regolarmente», precisa Truzzu: «Tra l’altro, con un costo aggiuntivo per la comunità, perché inizialmente non previsto nel capitolato in queste dimensioni». E allora, che cosa succede? «La verità», scrive il sindaco su Facebook , «è che il cestino nella foto è il frutto della maleducazione e inciviltà di alcuni cittadini o fruitori della città. Perché se guardiamo bene, la spazzatura che sborda, a parte le bustine dei cani, non è spazzatura da cestino, ma domestica». E quindi dovrebbe finire nei mastelli di chi li produce, non altrove.

Evasori e maleducati

Il sindaco premette di sapere che il suo post pubblicati sui canali social, assai seguiti dai cittadini, gli attirerà una marea di critiche, «ma voglio essere chiaro». Il fatto è che, se ci sono famiglie che non pagano la Tari (e ce ne sono ancora tante), è facile intuire che la colpa sia dello stesso Comune «che non stana evasori e abusivi», si legge ancora nel post di Truzzu, che però aggiunge: «Ma anche questo è falso, perché dall’inizio della raccolta porta a porta sono state iscritte a ruolo quasi ventimila nuove utenze. La verità è che la città pulita dipende in primis dal lavoro dell’amministrazione e dell’appaltatore, che può e deve migliorare, ma ogni sforzo non produce risultati senza la collaborazione dei cittadini. Un grazie di cuore a tutti coloro che ogni giorno si impegnano, e sono la stragrande maggioranza, e devono subire questo sconcio per colpa di un numero limitato di maleducati».

