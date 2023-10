Truzzu: «Il nuovo stadio? Faremo in tempo» 

Il nuovo stadio di Cagliari? «Cercheremo di essere pronti per i Campionati Europei». Il sindaco Paolo Truzzu, sotto gli ombrelloni del Tennis Club di Monte Urpinu, nel giorno della presentazione dei lavori che interesseranno il circolo dalla prossima primavera, incassa in tempo reale il via libera per gli Europei in Italia e dispensa ottimismo sulla possibilità che anche il capoluogo entri nel giro degli impianti: «Siamo la città più avanti, rispetto a quelle che hanno in programma un nuovo stadio», sottolinea, «ce la faremo». In linea Edoardo Tocco, presidente del Consiglio comunale: «L’auspicio è che si possano sbloccare le risorse per la costruzione del nuovo impianto».

Il presidente della Federtennis Angelo Binaghi, padrone di casa a Monte Urpinu, rivela: «In questi giorni è stato annullato il torneo Atp 250 di Tel Aviv, Cagliari si è immediatamente candidata per sostituire la città israeliana ma non avendo un impianto al coperto, obbligatorio, e di una certa capienza, abbbiamo dovuto rinunciare». Da lì, l’assicurazione di Truzzu e Binaghi che anche il grande palazzo dello sport a Sant’Elia è nei programmi del Comune e federali.

