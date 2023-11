Truzzu getta la maschera: «Serve una guida di destra» 

«L’unità è fondamentale, ma l’onere di costruire la coalizione spetta a noi di Fratelli d’Italia». Nessuna voglia di strillare, il suo stile è un altro. Per rimarcare il suo pensiero, dalla sala convegni dell’Eurohotel di Nuoro, il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu non ha avuto bisogno di sollevare i decibel. Ieri mattina le sue parole hanno fatto rumore a prescindere. E dato uno scossone al centrodestra, ancora a caccia del candidato governatore in vista delle prossime regionali.

Voce grossa

Dal congresso provinciale del partito della premier Giorgia Meloni, il primo cittadino del capoluogo sardo ha fatto capire le intenzioni. Non ha nascosto la sua voglia di guidare la Regione, di mettersi in gioco. Una nuova insidia per il governatore uscente Christian Solinas, tutto sommato rinfrancato dopo la sua partecipazione al tavolo di coalizione di venerdì a Cagliari, convocato proprio da Fratelli d’Italia. E se appena due giorni fa Solinas faceva capire di sentirsi ancora in corsa per la guida della Regione, dalla Barbagia Truzzu ha ribadito la posizione sua e del suo partito. Con motivazioni dettagliate: «L’onere e la responsabilità di guidare l’Isola spetta a noi, non ad altri. Perché anche se non avessimo il candidato, e non ci voglio credere, saremo il partito del centrodestra con il maggior numero di consiglieri regionali».

Compattezza

La sala lo ha acclamato. A Nuoro Paolo Truzzu ha trovato quel calore che cercava. Una sorta di “zona di comfort”. «Sarà che a questa parte dell’Isola mi sento molto legato: quando vengo qui provo una certa emozione, anche perché mio padre è originario di Siniscola», ha detto.

Poi, ha proseguito con il suo intervento, intriso di spunti in vista delle Regionali: «Qualcuno ci definisce “giovani ed esuberanti”, e devo dire che la cosa mi inorgoglisce. Tuttavia, mi preme sottolineare una cosa: non siamo di primo pelo. Abbiamo costruito questo percorso che ci ha portato a essere il primo partito nazionale e a guidare il Paese con Giorgia Meloni. Questo è avvenuto perché abbiamo avuto coraggio e abbiamo fatto scelte non comode». Truzzu ha precisato: «Quando abbiamo fondato Fratelli d’Italia nessuno scommetteva un euro su di noi. Tutto ciò è stato possibile perché ci abbiamo creduto. Dunque, dobbiamo crederci anche stavolta: dobbiamo dire che la guida della Regione spetta a noi».

«Trazione a destra»

Non solo la guida dell’Isola. Truzzu si è spinto oltre, ha ribadito una sua idea di governo alquanto differente da quella attuale, imbastita dal governatore Solinas. «L’obiettivo che abbiamo è creare un governo della Sardegna di centrodestra, a trazione di destra. Perché se lo ha fatto Giorgia Meloni, che è senza dubbio più brava di tutti noi, vuol dire che quella strada è possibile. Il fine non dev’essere la vittoria per avere un presidente della Regione, quattro assessori regionali o venti consiglieri: l’obiettivo è fornire una prospettiva diversa ai sardi, a chi vive in questa terra».

Fratelli d’Italia ma non solo. Nella sala dell’Eurohotel ha colpito la presenza dell’assessore regionale dei Lavori pubblici, Pierluigi Saiu. Un piacere all’amico Truzzu o uno sgarbo a Solinas? Saiu ha voluto ribadire un concetto: «Il centrosinistra è diviso, spaccato. Quello che conta non è chi comanda, ma chi può offrire il progetto migliore».

