Truzzu e Salvini:  disgrazie ingiuste e terribili 

Quattro morti giovanissimi, una sciagura che supera i confini dell’Isola e rimane per tutto il giorno in cima ai siti di informazione nazionali. «Tragedie terribili e ingiuste che da genitore vorresti non sentire mai», ha commentato il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega Matteo Salvini. «Mi stringo con commozione alle famiglie, unendomi nella preghiera per i quattro ragazzi scomparsi e per le altre due persone che ancora stanno lottando per la vita. Augurandoci che il Parlamento approvi il prima possibile la nostra nuova legge sulla Sicurezza stradale: ridurre i rischi e salvare vite deve essere una priorità per tutti».

Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu è stato tra i primi a scrivere sui social network: «Ogni giorno la vita ci mette alla prova. Ci regala talvolta gioie e altre volte dolori. Oggi le ho vissute entrambe. Da uomo, da padre e da sindaco. È tutto il giorno che penso al matrimonio selargino, una festa particolarmente sentita dalle nostre comunità. Alla gioia di due ragazzi che si sposano, a una famiglia che nasce, alla speranza nel futuro. Allo stesso tempo», continua Truzzu, «penso al dolore straziante per la perdita di quattro ragazzi, quattro giovani con meno di 25 anni, che l’appuntamento con il futuro, il loro futuro, l’hanno tragicamente mancato… e più ci penso, più mi dico: è la vita, la nostra vita. Tra gioie e dolori. Dobbiamo fare di tutto per viverla al meglio», è il messaggio del sindaco, che conclude: «un abbraccio ai familiari, nella speranza che la vita, questa incredibile vita che abbiamo avuto in dono, possa un giorno lenire il loro dolore».

