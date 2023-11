Truzzu dai giovani imprenditori 

Il sindaco metropolitano Paolo Truzzu è stato ospite ieri del Consiglio direttivo dei giovani imprenditori di Confindustria Sardegna Meridionale e del Raggruppamento piccola industria, guidati rispettivamente da Filippo Luigi Concas e Matteo Baire.

«Il progresso di Cagliari influisce positivamente su tutto il territorio circostante e viceversa. Le visioni e le azioni strategiche di questa città hanno un impatto che si estende ben oltre i suoi confini», ha sottolineato Concas. Baire ha manifestato la sua soddisfazione per i progetti in corso e per l’impegno dell'amministrazione a favore dello sviluppo sostenibile della città. «Questi sforzi – ha detto – non solo mirano a migliorare la qualità della vita dei cittadini, ma anche a rendere Cagliari sempre più attraente per gli investitori e i turisti. Le prospettive future sono promettenti, con ulteriori interventi in fase di pianificazione».

