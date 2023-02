Truzzu assolto: non diffamò il regista 

Nessuna diffamazione: il fatto non sussiste. Si è chiuso con un’assoluzione ampia del sindaco Paolo Truzzu, il processo nato dalla querela del regista Jo Coda che, sei anni fa, si era sentito offeso per un post pubblicato su Facebook. L’allora consigliere regionale di Fratelli d’Italia aveva evidenziato sul social che il Comune di Quartu, nel celebrare la Giornata del ricordo dedicata alle vittime delle Foibe, avesse chiamato come relatore tra gli altri «un regista omosessuale».

La querela

La frase pubblicata sui social nel febbraio 2016 aveva fatto scattare subito la querela dell'artista, assistito dall’avvocato Gian Mario Sechi. Terminati gli accertamenti, la Procura aveva chiesto l’emissione nei confronti del sindaco di un decreto penale di condanna da 400 euro. Già in quella sede, in ogni caso, il pubblico ministero aveva ritenuto il fatto di «non rilevante gravità». Il primo cittadino, in ogni caso, aveva deciso di opporsi al pagamento della sanzione col suo avvocato Salvatore Sirigu e la vicenda era così approdata davanti alla giudice monocratica Alessandra Tedde.

Il processo

Dopo l’apertura formale, con la costituzione di parte civile da parte del regista, l’udienza davanti alla giudice del Tribunale si è celebrato il processo. In passato Jo Coda aveva ricordato l’episodio spiegando che l’amministrazione quartese lo aveva chiamato per «parlare di un mio film ispirato alla storia di un diciassettenne deportato nei campi di sterminio nazisti perché omosessuale. Si parlava anche di Foibe, e Truzzu definì inopportuna la mia presenza in quanto regista omosessuale». Il sindaco aveva prontamente replicato: «Non volevo essere offensivo, quel che ho scritto non andava inteso in senso dispregiativo, ognuno è libero di avere i propri gusti sessuali. Contestavo la scelta ideologica e faziosa dell’amministrazione di Quartu». Nel corso del dibattimento il Primo cittadino è poi tornato ancora su quella frase, chiarendo che non ci fosse alcun intento denigratorio o offensivo e che la vicenda fosse frutto di un grande equivoco.