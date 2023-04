Truzzu, applausi e un annuncio:  «Voglio fare ancora il sindaco» 

In una sala gremita, molti posti in piedi, molti dirigenti di FdI, quasi tutti i consiglieri comunali di maggioranza e della Giunta ma anche esponenti di altri partiti di cui si vocifera di un possibile ingresso in FdI, il sindaco si presenta all’appuntamento di “Cagliari cresce” abito blu d’ordinanza (niente cravatta stavolta perché «è un incontro tra amici che volevo fare da tempo», dice) e parte, inevitabilmente, dalla fine. Dai tanti cantieri aperti che trasformeranno la città e hanno creato malumori per il traffico. La domanda che gli rivolgono i cittadini è: si potevano organizzare meglio? Lui risponde citando due date: «Aprile 2021: abbiamo sottoscritto un patto col Governo per utilizzare 70 milioni, poi a dicembre 2022 quei soldi erano tutti appaltati. E il 90% di questi lavori si chiuderanno a dicembre 2023». Non solo. «Ci sono altri 130 milioni da appaltare e consegnare alla città entro il 2026. O facevamo così o perdevamo i soldi», dice ancora. E aggiunge: «Con questi cantieri facciamo lavorare le imprese, e nelle ultime gare aggiudicate sono serie e locali».

Accolto tra gli applausi come una star dello sport da almeno quattrocento persone (la sala è troppo piccola per contenerli tutti), per il sindaco è segnale forte in vista delle elezioni e incassa anche l’endorsement del deputato di Fratelli d’Italia e responsabile nazionale dell'organizzazione del partito Giovanni Donzelli (fedelissimo di Giorgia Meloni), arrivato a Cagliari per partecipare all’incontro “Cagliari cresce”. «Paolo è uno che può fare tutto, ha le capacità per essere un ottimo sindaco, e il lavoro che ha fatto finora lo ha dimostrato. Ma», avverte, «ha le capacità anche per essere un ottimo presidente di Regione. È una delle migliori risorse che abbiamo in tutta Italia: Giorgia Meloni ha sempre creduto in Paolo, sappiamo quanto vale, ha le carte in regola per ricoprire ogni ruolo. Poi quale sarà quel ruolo, lo decideremo insieme agli alleati e ai cittadini».

«Vado avanti con dedizione perché Cagliari è la mia città. Mi piace fare il sindaco, è un lavoro che mi assorbe completamente e voglio continuare a farlo». Paolo Truzzu lo ribadisce ai suoi elettori, arrivati in tanti al Thotel per ascoltare il bilancio del suo lavoro alla guida della città a poco più di un anno dalla scadenza del mandato.

I cantieri

Stadio e America’s cup

Capitolo stadio: per il sindaco una partita aperta. «Speriamo di riuscire a farlo», dice. «Il Comune ha fatto tutto che doveva. Quando sono arrivato, la precedente amministrazione aveva approvato una delibera che diceva che serviva una conferenza di servizi che riconnettesse Sant’Elia al resto della città. Questo noi abbiamo fatto. Si partiva da una struttura da 20mila posti e 70 milioni di euro, poi è arrivata l’Uefa e l’impianto è cresciuto a 30mila posti e il costo a 90 milioni. Con l’aumento delle materie prime, il conto è lievitato a 120 milioni, che sono diventati 150 con la rinuncia coraggiosa al centro commerciale», che al Cagliari calcio avrebbe garantito 30 milioni di euro. «Oggi siamo tra le città candidate per ospitare una fase degli europei del 2032, sono convinto che con la Regione avremo questa possibilità», dice ancora. Poi il richiamo agli eventi sportivi che «hanno la capacità di richiamare il turismo», come il torneo di tennis in programma a Monte Urpinu dal Primo maggio (con protagonisti come Musetti e Sonego). Inevitabile il passaggio sulla America’s cup: «Mi rimproverano di non aver preso una posizione forte contro la Regione. Ma che senso avrebbe avuto innescare una polemica con l’assessore regionale al Turismo? L’interesse della città e avere l’evento e siccome Gianni Chessa si è sempre speso in questi anni, il mio messaggio e fai di tutto perché si possa fare a Cagliari. Che sia la prima o la seconda tappa, le world series rappresentano un’occasione per le imprese sarde che possono farci fare un salto in un mondo che muove tanti soldi».

Futuro

Sulla Cagliari da costruire il sindaco parte dal piano urbanistico. «Abbiamo alcune partite da chiudere ma quella principale è il Puc. Adottarlo in prima lettura era uno degli obiettivi che ci eravamo posti all’inizio del mandato, spero che lo si possa chiudere a breve». Prima della foto finale con «la mia squadra», assessori e consiglieri, chiude rivendicando che «abbiamo fatto tante cose in questi anni senza mettere le mani in tasca ai cittadini. Le tariffe di Cagliari sono uguali al 2019. Anzi, la Tari», la sua “ossessione” «è pure un po’ diminuita, le altre sono uguali».

