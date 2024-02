Truzzu alza la voce:  «Il 25 vinceremo noi»  

«Conte è venuto qui e ha detto che io sono un ologramma, che sono scomparso. Beh...il 26 febbraio ci vedrà arrivare». Davanti alla platea del padiglione E della Fiera di Cagliari il sindaco e candidato governatore del centrodestra Paolo Truzzu ha parlato di programmi e delle ragioni per cui gli elettori dovrebbero votarlo. E si è levato anche qualche sassolino dalla scarpa. «Queste elezioni sono fondamentali non per il futuro del Governo o per le Europee, ma perché c'è in gioco il futuro della Sardegna», ha detto. Per questo, la scelta è tra «la coalizione di centrodestra civica, sardista, autonomista, portatrice di rispetto, lavoro, dignità e democrazia e chi, invece, per logiche di potere e interessi di partito ha voluto fare della Sardegna una cavia: noi non siamo la cavia di Pd e M5S, un esperimento finito ancora prima di nascere e che sarebbe la scelta peggiore perché vorrebbe dire affidare l’Isola all’ideologia grillina che ha già governato questo Paese dimostrando cosa non è capace di fare».

L’intervento

La scelta è «tra chi ha coraggio e chi ha badato agli interessi dei cittadini e chi ha già incatenato la Sardegna come Renato Soru, che è già stato bocciato dai sardi, e anche chi (non nomina la candidata del Campo largo Alessandra Todde ma è a lei che si riferisce ndr.) vuole condannare l’Isola a un futuro di assistenza e sussidi e, non avendo idee, si è limitato ad attaccare il centrodestra, Truzzu e la città di Cagliari», dimenticandosi che «Cagliari occupa il primo posto al sud per qualità della vita e il nono per livelli di innovazione». Tra il centrodestra «che metterà sempre la difesa dei diritti dei sardi in cima, anche nel rapporto che andremo a creare col Governo, e chi ci ha condannato al sottosviluppo creando una strategia energetica che ha aperto le porte alle multinazionali che stanno invadendo il nostro territorio». Tra il centrosinistra e «noi che vogliamo costruire un grande piano di sviluppo per la Sardegna, garantire la continuità territoriale, creare il più grande polo della ricerca con l’Einsten Telescope, potenziare la sanità territoriale per assicurare le cure di prossimità ai più fragili e agli anziani vicino a casa, e per avere una Regione ponte tra Africa mediterranea ed Europa».

Il presidente sardista

Alla chiusura della campagna di Truzzu ha partecipato, a sorpresa, anche il segretario del Psd’Az e presidente della Regione uscente Christian Solinas. Colui che ha dovuto fare un passo di lato per lasciare spazio al sindaco di FdI e che ieri sera è stato ringraziato in pubblico dalla premier Giorgia Meloni. Un intervento per sottolineare che «questa formula politica merita continuità e di vedere il compimento di tanti punti programmatici portate avanti in una legislatura falcidiata da guerre e dal Covid. È stato il centrodestra a mettere mano ai disastri delle legislature precedenti: abbiamo avviato una riforma sanitaria importante e abbiamo chiuso l'accordo più importante sulle entrate mai siglato dalla Sardegna. Ora dobbiamo portare avanti i tanti progetti avviati: sono convinto che tutti insieme, con Paolo, potremmo centrare l'obiettivo».

Insularità

Sul palco anche Stefano Tunis (Sardegna al Centro 20Venti) e Mimmo Solina di Alleanza Sardegna. Michele Cossa dei Riformatori ha sottolineato l’importanza della presenza alla Fiera della premier e dei due vicepremier Salvini e Tajani: «Abbiamo bisogno del Governo per attuare il principio di insularità, ne avremo bisogno soprattutto quando dovremo trattare in Europa questioni fondamentali come la continuità territoriale».

