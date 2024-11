Truzzu alla Regione: «Apra i parcheggi» 

Una mozione per mettere a disposizione della città i parcheggi della Regione solitamente sottoutilizzati o inutilizzati in orario serale notturno e nelle giornate festive.

L’ha presentata l’ex sindaco Paolo Truzzu, ora capogruppo di Fratelli d'Italia in Consiglio regionale. «Rappresentano un bene prezioso che deve essere messo al servizio della comunità, soprattutto nei centri cittadini, spesso anche importanti realtà turistiche, che soffrono i problemi della circolazione e della sosta - spiega Truzzu - In questo modo si potrà realizzare una corretta e funzionale gestione degli spazi pubblici e garantire una migliore qualità della vita per residenti e turisti, con reali opportunità di crescita per le attività commerciali». La mozione, firmata dall'intero gruppo consiliare di Fdi, impegna la presidente Alessandra Todde e l'assessore degli Enti locali Francesco Spanedda, ad aprire «un tavolo di concertazione coi sindaci per trovare una soluzione e sopperire alla penuria di stalli di sosta nei centri cittadini attraverso l'utilizzo congiunto e ottimale dei parcheggi in uso diurno ai dipendenti del sistema Regione». «Il problema della sosta - sottolinea Truzzu - è particolarmente sentito. Questi spazi pubblici, con diverse migliaia di parcheggi di proprietà della Regione, possono offrire una risposta concreta alle difficoltà delle amministrazioni locali».

RIPRODUZIONE RISERVATA