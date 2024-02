Truzzu a Cagliari paga un conto salato: tradito nella sua città 

Quasi venti punti percentuali in meno della sua avversaria (13mila voti), quattro punti più in basso delle liste della coalizione che l’ha sostenuto. La sconfitta più netta di Paolo Truzzu è arrivata nella sua città, quella che ha governato negli ultimi cinque anni. Un risultato mai registrato in queste proporzioni per un sindaco in carica. Nel 2019, per dire, Massimo Zedda, che si era da poco dimesso, perse le elezioni contro Christian Solinas ma vinse a Cagliari.

Le aspettative

Nel suo staff avevano messo in conto che nel capoluogo potesse arrivare dietro Alessandra Todde, ma non con questo distacco. Truzzu è stato penalizzato dai cantieri che ha aperto in città, da una maggiore percezione di insicurezza rispetto agli anni scorsi, soprattutto nel centro storico, dalle strade più sporche nelle periferie, e non solo. «Avevamo un’opportunità storica per investire la cifra più alta mai spesa per realizzare importanti opere pubbliche e l’abbiamo colta perché se non avessimo agito nei tempi in cui lo abbiamo fatto avremmo perso centinaia di milioni di euro. Capisco i disagi ma domani avremo una città nettamente migliore», ha cercato di spiegare il sindaco in campagna elettorale ai concittadini, compresi gli elettori del centrodestra, il cui malumore era evidente da tempo.

L’analisi

Parole che non hanno superato l’ostacolo delle urne. L’ampia differenza di consensi tra le liste e il candidato governatore è stata decisiva. Se la forbice fosse stata meno ampia (oltre 7mila voti), se la sconfitta cittadina avesse avuto proporzioni più normali forse il risultato sarebbe stato diverso.

Parte dell’elettorato ha esercitato il voto disgiunto, quasi sempre a favore di Alessandra Todde. Ma i voti al governatore sono stati molti meno del previsto e anche i partiti della coalizione, nel capoluogo, per quanto abbiano raccolto più preferenze del candidato alla presidenza, evidentemente non lo hanno sostenuto abbastanza.

Non tanto Fratelli d’Italia, risultato il primo partito della coalizione, che ha più che raddoppiato i voti rispetto al 2019 passando dal 5,2 al 12,6%, quanto gli altri. La Lega ha raccolto meno del 4% contro il 9% di cinque anni fa, il Partito sardo d’azione ha raggiunto il 6% contro il 12,2% del 2019, i Riformatori si sono confermati oltre il 5% (5,8). Vero è che nel 2019 a sostenere Solinas c’erano 11 liste e questa volta sono state 9. Ma non è questo il problema.

Gli scenari

Nei prossimi giorni l’analisi del voto sarà più precisa e ci sarà tempo per entrare nei dettagli di questa débâcle. Certo è che la sconfitta condizionerà inevitabilmente la campagna elettorale per le amministrative – che si dovrebbero tenere l’8 e il 9 giugno (se si deciderà di associarle alle Europee) - e lascerà al centrodestra poco tempo per riorganizzarsi per provare a confermare la guida del capoluogo.

Paolo Truzzu sarà consigliere regionale e si dimetterà da sindaco: la legge gli concede 40 giorni di tempo dalla proclamazione degli eletti, che potrebbe richiedere qualche settimana (nel 2019 passò circa un mese). Ma i suoi dicono che lascerà prima, verosimilmente entro due settimane. A quel punto sarà sciolto il Consiglio comunale e a Palazzo Bacaredda arriverà il commissario prefettizio che amministrerà la città sino alle elezioni e gestirà l’ordinaria amministrazione.

Il tempo di smaltire queste elezioni e sarà di nuovo campagna elettorale.

RIPRODUZIONE RISERVATA