Truzzu: «A breve la passeggiata alberata» 

«A un parcheggio anonimo preferisco una bella passeggiata alberata. Siamo pronti a partire». Il sindaco Paolo Truzzu ha annunciato l’imminente apertura del cantiere in via Roma, pubblicando su Facebook tre foto e mostrando come cambierà strada che costeggia il fronte del porto al termine dei lavori.

«In queste tre foto», racconta il primo cittadino mostrando due foto del passato e il rendering del progetto dell’architetto Stefano Boeri, «c’è la storia di via Roma. Com’era a inizio secolo, com’era fino a qualche anno fa, e come sarà». In poche ore il dibattito sul social si è acceso con 160 commenti all’annuncio, con il docente universitario e urbanista Giampaolo Marchi che ha contestato l’idea di far camminare le persone al centro, senza vedere il mare ed i palazzi. «Non comprendo», dice, «la ratio che possa aver ispirato Boeri». Immediata la risposta. «La ratio di Boeri», chiarisce il sindaco, «è stata recuperare la fisionomia originaria della passeggiata disegnata a suo tempo da Visca se non erro. I coni visivi sono garantiti come richiesto dalla Sovraintendenza, per cui mare e palazzata potranno vedersi».

L’archistar nel proprio profilo Facebook aveva annunciato la sua «promenade verde e ombreggiata al posto di 14 corsie asfaltate» nel cuore della città.

