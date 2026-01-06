Truppe Ue a Kiev, ok dai Volenterosi Ma Meloni dice no 

Parigi. Al fianco di Kiev fino a quando non si raggiungerà una pace «giusta e duratura». Ma senza impegno diretto di truppe italiane. A margine del vertice di Parigi, dove i Volenterosi sono tornati a riunirsi, lo dice la premier Giorgia Meloni che era presente ai lavori nella capitale francese, in cui si sono delineate le garanzie di sicurezza per l’Ucraina.

A Parigi c’era anche Volodymyr Zelensky, a cui Meloni ha voluto dimostrare con la partecipazione il proprio pieno sostegno, ma l'Italia non invierà soldati «sul terreno», come «più volte ribadito». E infatti nella dichiarazione finale dei Volenterosi è richiamata la «volontarietà» dell’adesione a quella «forza multilaterale» chiamata a vigilare sulla pace. E pure sul «rispetto delle procedure costituzionali», anche in futuro, se i Paesi che si faranno garanti dell'Ucraina dovessero fare i conti con un «nuovo attacco». L’Italia ha invece aderito al protocollo di Parigi nella parte in cui si richiama «l’importanza e la necessità» di mantenere alta la «pressione» su Mosca.

