Truppe italiane d’interposizione, Palazzo Chigi e Salvini frenano 

Roma. Giorgia Meloni non crede nell’idea di Emmanuel Macron di schierare truppe europee di interposizione in Ucraina, che il presidente francese ha sostenuto nel faccia a faccia con Donald Trump alla Casa Bianca. «Non è la soluzione più efficace», spiegano da Palazzo Chigi, dove si valuterebbe invece «una missione internazionale sotto l’egida dell'Onu in un contesto di pace». La «disponibilità» italiana è confermata anche dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. Mentre l’altro vicepremier, Matteo Salvini frena. «Nessuno ci ha chiesto neanche un soldato. Quando ce lo chiederanno ne parleremo - spiega il leader della Lega -. Noi abbiamo già migliaia di soldati italiani in giro per il mondo, prima di mandarne altri sarei molto cauto».

Lo scenario sarà più chiaro il 6 marzo, quando è in programma il Consiglio europeo straordinario proprio sull’Ucraina e sulla difesa europea. E nel frattempo si attendono le mosse del cancelliere in pectore Friedrich Merz, da cui si potranno intuire le intenzioni del suo governo, destinato a «virare verso destra». Intanto, si è preso la scena Macron, con la sua missione a Washington e i due summit a Parigi. «Ma il protagonismo di Macron - assicurano i meloniani - è la nostra ultima preoccupazione. Dovremmo tutti cercare di alzare lo sguardo, in questo frangente delicato non ci sono problemi di protagonismi e gelosie». Intanto Meloni ha ringraziato il presidente americano per gli elogi ricevuti, pronunciati nello Studio Ovale accanto al presidente francese. La premier ha dato la sua disponibilità per il summit di domenica a Londra, dedicato al rilancio di un progetto di difesa comune. E nelle prossime ore parteciperà, assieme agli altri leader Ue, a una videoconferenza in vista del vertice Ue.

RIPRODUZIONE RISERVATA