Truppe di Israele entrate in Libano «Azioni limitate» 

Beirut . Le truppe israeliane sono entrate in Libano, coperte da raid aerei. Al momento per un’operazione «limitata» e volta a distruggere le infrastrutture militari di Hezbollah. Ad annunciare ufficialmente il passo avanti dell’Idf che tutti si aspettavano è stato il Dipartimento di Stato Usa dopo che Israele ha informato Washington delle sue intenzioni. Poco dopo i media libanesi, hanno riferito di colpi di artiglieria vicino ai villaggi frontalieri di Wazzani, Khiyam, Alma el Chaab e Naqura.

La strategia

L’uccisione di Hassan Nasrallah «è un passo importante, ma non sarà l’ultimo», la prossima mossa nella guerra contro Hezbollah «comincerà presto», aveva avvertito poco prima il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant, mentre sul terreno si moltiplicavano i segnali di un’operazione «imminente». In serata l'Idf ha dichiarato «zona militare chiusa» le aree al confine di Metula, Misgav Am e Kfar Giladi, mentre sull’altro versante della Linea blu i peacekeeper dell'Unifil, tra cui un migliaio di italiani, sono stati costretti prima a fermare le attività di pattugliamento e poi a ritirarsi precauzionalmente nei bunker. L’esercito regolare di Beirut ha lasciato le postazioni vicino al confine sud, ritirandosi per 5 chilometri.

L’avviso agli Usa

Il governo di Benyamin Netanyahu, stavolta, avrebbe già avvertito gli Stati Uniti, assicurando all’alleato che si tratterà di un’azione «più contenuta» di quanto inizialmente previsto, volta a distruggere le infrastrutture militari di Hezbollah che continuano a minacciare il nord di Israele con il lancio di razzi e missili. I jet dell’Idf continuano a martellare il Paese dei Cedri, non più solo nel sud del Libano o nella periferia di Beirut roccaforte dei miliziani sciiti: nella notte un raid ha colpito per la prima volta dall’8 ottobre il centro della capitale, distruggendo due piani di un edificio nel quartiere di Kola e uccidendo il leader del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, Nadal Abdel-Alel, insieme ad altri due dirigenti della formazione. In un attacco nel sud è invece stato ucciso il leader di Hamas in Libano, Fateh Sherif Abu el-Amin.

Operazione terrestre

A Washington tuttavia l’idea che le truppe di Netanyahu entrino in Libano, seppure per un’operazione limitata, non sembra essere stata accolta di buon grado. «Sono al corrente ma vorrei che si fermassero», ha detto il presidente Joe Biden rilanciando un appello al cessate il fuoco, mentre il Pentagono ha deciso l’invio di alcune migliaia di truppe in Medio Oriente, per lo più aerei da caccia, per rafforzare la sicurezza delle forze americane nell’area. Orfano di Nasrallah e alle prese con la successione del leader e l’organizzazione dei suoi funerali, Hezbollah ostenta sicurezza: «Siamo pronti al corpo a corpo con i soldati israeliani se dovessero invadere il Libano», ha avvertito il numero due del partito di Dio, Naim Qassem. L’Iran giura vendetta: «Il sangue del martire Nasrallah accelererà la caduta del regime di Israele e dei suoi leader», ha minacciato il generale Abdolrahim Mousavi. Ma il regime degli ayatollah ha già anticipato che non invierà suoi militari in Libano né a Gaza. Ai civili iraniani Netanyahu si è rivolto in un inconsueto video-messaggio, promettendo loro che il Paese sarà «libero prima di quanto la gente pensi». Il Libano intanto conta oltre mille morti e un milione di sfollati.

