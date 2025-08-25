Truncu Is Follas, il quartiere fantasma 

Da qualche giorno il quartiere di Truncu is Follas è al buio. I lampioni, la notte, non si accendono, accentuando il senso di abbandono e disagio che i residenti vivono da sempre. Negli anni poco o nulla è cambiato per i circa 250 abitanti del quartiere residenziale asseminese dal grande potenziale che, a oggi, altro non è che un’occasione persa. Vendite bloccate, ampliamenti e pratiche edilizie impossibili, servizi assenti ne fanno un quartiere fantasma dalle tante risorse non sfruttate: «Ho un terreno qui in zona - ha raccontato Dino Scalas - e passare da queste parti è una desolazione».

Promesse

A due passi da Cagliari, raggiungibile in cinque minuti passando per la Statale 130, potrebbe rappresentare un luogo ideale per coloro che non vogliono vivere lontano dalla città ma godere di comode villette singole con giardino. Ma la zona, nata spontaneamente, ha tanti problemi irrisolti. Sottopasso per raggiungere Elmas, navetta per trasporto pubblico, variante urbanistica per dotare la zona di parco, piazza e polo commerciale: tutte illusioni mai concretizzate: «Ci sarebbe tanto da dire, ma le parole sono finite», commenta, rassegnato e sfiduciato, Andrea Usai, uno dei portavoce del comitato di quartiere.

La frazione

Truncu is follas dista più di 5 chilometri da Assemini, da Elmas appena poche centinaia di metri. Una zona ad alto rischio idrogeologico, pressoché esclusivamente periferica e industriale, nella quale negli anni Settanta ha iniziato a sorgere un piccolo quartiere residenziale abusivo per cui i residenti, nel tempo, hanno portato avanti a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria (completate nel 2000) quali strade, fognature e reti idriche. Assenti scuole, strutture socio-sanitarie, spazi e servizi pubblici.

Le battaglie

Comitati, gruppi di cittadini e singoli residenti hanno combattuto, negli anni, per ottenere quantomeno i servizi essenziali. A oggi a Truncu is Follas non ci sono strisce pedonali, è impossibile raggiungere Elmas a piedi da via Sa Narba e non c’è neanche la linea internet Adsl. Sono attivi soltanto il ritiro della differenziata porta a porta (era stato momentaneamente cancellato nel 2016) e la pulizia delle strade due volte al mese, ottenute dopo anni di proteste e battaglie che hanno portato in passato addirittura a chiedere il passaggio da Assemini a Elmas.

Richiesta provocatoria sì, ma anche con un fondamento logico: «Per tutti i servizi di base (medico, spesa e scuole) da Truncu is Follas si va a Elmas, a due passi da casa», dice Rossana Cannas. Una beffa, considerato che per le pratiche burocratiche si devono percorrere 11 chilometri sino al Municipio di Assemini.

La politica

Dall’aopposizone Diego Corrias è convinto che «Truncu is follas sia un patrimonio per Assemini, non un problema come spesso è stato visto in passato. Quindi il discorso non è se cederla a Elmas, ma far sì che i cittadini del quartiere non si sentano considerati di serie B. Un percorso complesso, che richiede tempo e che sta continuando dopo un primo approccio fatto dalla precedente Giunta di Sandrina Licheri: siamo fiduciosi per la professionalità degli uffici che da anni sono impegnati nella vicenda».

