Assemini.
29 agosto 2025 alle 00:35

Truncu Is Follas, avanti con le urbanizzazioni 

Ad Assemini sta per concludersi l'iter amministrativo col quale il Comune ha concesso ai residenti di Truncu Is Follas la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. «Siamo soddisfatti», commenta Andrea Usai, uno dei portavoce del comitato di quartiere che da anni si batte per ottenere condizioni dignitose: «Possiamo dirci a buon punto. L’amministrazione ci sta venendo incontro in tutti i modi affinché le pratiche burocratiche si sblocchino in tempi stretti».
Truncu is Follas è una località situata nella lingua di territorio più a est del comune asseminese, incastonata tra Macchiareddu-Grogastu II, ad Assemini, e Is arenas, in territorio di Elmas. Una zona ad alto rischio idrogeologico, pressoché esclusivamente periferica e industriale, nella quale negli anni Settanta ha iniziato a sorgere un piccolo quartiere residenziale abusivo: i residenti, nel tempo, hanno portato avanti a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria (completate nel 2000) quali strade, fognature e reti idriche. Assenti, di contro, le opere di urbanizzazione secondaria che, tuttavia, potrebbero sorgere in tempi stretti. Tra queste spazi verdi e servizi pubblici.

Sarà invece più difficile che vengano realizzate scuole e poli sanitari, anche in considerazione del fatto che parte della zona sorge in zona ad alto rischio idrogeologico (Hi4). (sa. sa.)

