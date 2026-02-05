Truncu in follas, il giorno della svolta 

Svolta storica per i circa 250 residenti di Truncu is Follas. Il Consiglio comunale di Assemini ha approvato all’unanimità una doppia delibera che segna il punto di non ritorno: l’adozione della variante al piano di risanamento urbanistico e il via libera al piano attuativo dei comparti “Cittadella Nord” e “Cittadella Sud”.

La zona, per decenni, è stata l’emblema delle occasioni perdute, una “terra di mezzo” incastrata tra la Statale 130 e i confini di Elmas, dove il potenziale residenziale nuotava tra l’abusivismo degli anni Settanta e il rischio idrogeologico.

L’iter infinito

Nato come insediamento spontaneo, il quartiere ha vissuto per quarant’anni in un limbo burocratico. Sebbene i residenti avessero realizzato a proprie spese le opere di urbanizzazione primaria (strade, fognature e reti idriche completate nel 2000), la zona restava priva di servizi essenziali. Scuole assenti, niente piazze e persino la fibra ottica era un miraggio.«È un evento che ha qualcosa di storico», è stato il commento unanime in Aula. Il sindaco Mario Puddu e i consiglieri (compresi quelli di opposizione) hanno ripercorso le tappe di una battaglia civile portata avanti dal comitato di quartiere, capace di dialogare con diverse amministrazioni fino a questo traguardo che finalmente regolarizza la situazione planimetrica e redistribuisce i lotti in base allo stato reale dei luoghi.

Le novità

La variante non è solo una sanatoria, ma rappresenta il trampolino di lancio per un progetto di rinnovamento. I numeri parlano di un’area complessiva di 70mila metri quadri, di cui 11mila destinati alla viabilità: «Cambieranno concretamente gli standard urbanistici (saranno cedute gratuitamente al Comune le aree per servizi pubblici, verde e parcheggi), la viabilità (è previsto un collegamento strategico tra via Truncu is Follas e la zona G, con strade a doppio senso larghe 8 metri e marciapiedi su entrambi i lati) e lo sviluppo residenziale (i nuovi comparti “Cittadella” permetteranno il completamento edilizio del quartiere con tipologie a schiera o in linea)», ha spiegato il sindaco Mario Puddu.

Il risultato

Il passaggio decisivo è stato reso possibile dalla perseveranza del comitato Truncu is Follas. I cittadini, che in passato erano arrivati all’esasperazione chiedendo di essere amministrati dal Comune di Elmas per la cronica assenza di risposte da Assemini, hanno saputo trasformare la rabbia in proposta tecnica. Oggi, con l’acquisizione al patrimonio comunale delle strade realizzate dal consorzio, il quartiere smette di essere un’isola amministrativa per diventare, a tutti gli effetti, un pezzo di città.Nonostante l’entusiasmo, resta alta l’attenzione sulla sicurezza. Truncu is Follas sorge in una zona a rischio idrogeologico. La variante è stata adottata sulla base di studi tecnici che garantiscono l’assenza di rischi idraulici anche in caso di pioggia, assicurando che i nuovi volumi non peggiorano la situazione esistente.

