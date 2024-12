Trump-Zelensky, miracolo di Notre-Dame 

Parigi. Un colpo diplomatico perfettamente riuscito: prima che risuonassero le campane di Notre-Dame, sotto una pioggia battente e mentre i leader del mondo convergevano a Parigi per celebrare la riapertura della cattedrale, nei saloni dell’Eliseo, Emmanuel Macron riuniva due grandi protagonisti del conflitto che minaccia l’Europa: Donald Trump, che tornerà da gennaio alla Casa Bianca, e Volodymyr Zelensky, alle prese con un inverno sempre più difficile davanti all’offensiva di Mosca e agli interrogativi aperti dalle prime dichiarazioni del neoeletto Trump. Con i fantasmi del disimpegno americano e di un pace forzata. L’incontro è stato simbolicamente importantissimo anche se non poteva dare risultati concreti nell’immediato. Ma i due protagonisti Trump e Zelensky si sono scambiati sorrisi e ripetute strette di mano. Sembra, dicono fonti vicine alla trattativa per la riunione trilaterale, rimasta riservata fino a poche ore prima dell’incontro, che sia «scoccata la scintilla» fra i due leader.

Gratitudine

«Ho avuto un incontro trilaterale proficuo e produttivo con il presidente Donald Trump e il Presidente Emmanuel Macron all’Eliseo. Il Presidente Trump è, come sempre, risoluto. Lo ringrazio»: queste le parole affidate da Zelensky a X subito dopo l’incontro. «Esprimo anche la mia gratitudine a Emmanuel per aver organizzato questo importante incontro - ha continuato il leader ucraino - vogliamo tutti che questa guerra finisca il prima possibile e in modo giusto. Abbiamo parlato del nostro popolo, della situazione sul campo e di una pace giusta. Abbiamo concordato di continuare a lavorare insieme e di rimanere in contatto. La pace attraverso la forza è possibile». Macron, da parte sua, sempre su X, ha postato: «Proseguiamo l’azione comune per la pace e la sicurezza. Stati Uniti, Ucraina e Francia. Insieme in questa giornata storica. Uniti per Notre-Dame».

L’incontro

Un bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è stato annunciato ieri in tarda serata dallo staff del futuro inquilino della Casa bianca. L’incontro si è tenuto a Parigi a margine della cena di gala offerta dal presidente francese Emmanuel Macron.

La cerimonia

Dopo aver accolto i leader europei e mondiali, tra cui anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, sul sagrato della cattedrale di Notre-Dame e aver atteso che suonassero le campane, il presidente Emmanuel Macron ha espresso la «gratitudine della nazione francese» per la ricostruzione della chiesa simbolo di Parigi e della Francia. «Abbiamo riscoperto ciò che le grandi nazioni possono fare: realizzare l’impossibile», ha detto il presidente francese all’interno della cattedrale, ricostruita in cinque anni dopo essere stata devastata da un incendio nell’aprile 2019. «Dovremo conservare come un tesoro questa lezione di fragilità, di umiltà e di volontà, e non dimenticare mai quanto tutti contano e quanto la grandezza di questa cattedrale sia inseparabile dal lavoro di tutti», ha concluso Macron.

