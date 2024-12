Trump vuole la pace in Ucraina: «Parlerò con Zelensky e Putin» 

Washington. Donald Trump è tornato a promettere che parlerà con Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky perché «la carneficina in Ucraina deve finire: proverò a chiudere un accordo» prima di assumere l’incarico. Ma in attesa che il presidente eletto americano metta sul tavolo le sue proposte per i negoziati, quello russo alza i toni e ostenta sicurezza sull’andamento del conflitto. Le truppe russe, assicura, hanno ormai «l’iniziativa strategica lungo l’intera linea» del fronte e i combattimenti sono a «una svolta». Mentre il suo ministro della Difesa, Andrei Belousov, dichiara che bisogna arrivare alla «vittoria» entro il 2025 con il raggiungimento «degli obiettivi definiti dal comandante in capo». Vale a dire lo stesso Putin, che ha posto tra le condizioni per un cessate il fuoco il ritiro delle truppe di Kiev dalle quattro regioni parzialmente occupate da quelle di Mosca. Ma nel bilancio di fine anno di quella che in Russia viene chiamata “operazione militare speciale”, fatto durante un vertice al ministero della Difesa alla presenza di Putin, il presidente ha anche ammesso, per la prima volta, il peso economico che essa comporta. La spesa militare, che secondo Belousov è ormai pari al 6,3% del Pil e rappresenta il 32,5% delle uscite di bilancio, non potrà essere aumentata «all’infinito», ha avvertito il capo del Cremlino. Le spese non sono solo quelle necessarie per l’aumento della produzione di armamenti, ma anche per il mantenimento delle centinaia di migliaia di soldati arruolati a contratto, che formano gran parte della forza militare impiegata nei combattimenti. «Quest’anno, in media, oltre mille persone si sono arruolate ogni giorno», ha sottolineato Putin. In totale, 427.000 dal gennaio scorso, che si aggiungono ai 486.000 del 2023.

Intanto, l’Unione Europea - con il debutto dell’ex premier estone Kaja Kallas alla guida del Consiglio Affari Esteri - aumenta il carico sulla Russia approvando ufficialmente il 15° pacchetto di sanzioni e, per la prima volta, include nella lista nera individui e società cinesi responsabili per aver contribuito all’invasione dell’Ucraina. «Il nostro messaggio è chiaro: non si può alimentare il conflitto in Europa e non affrontare le conseguenze», ha detto Kallas. Il Consiglio, inoltre, per la prima volta ha adottato misure restrittive per rispondere alle attività destabilizzanti della Russia «contro l’Ue e i suoi partner». La guerra ibrida, in pratica.

