Trump-von der Leyen, intesa in Scozia? 

Bruxelles. Turnberry, estuario del fiume Clyde, Sud-Ovest della Scozia. È qui che domenica Unione Europea e Stati Uniti sono chiamati a stringersi la mano chiudendo, almeno temporaneamente, la lunghissima trattativa sui dazi. Al tavolo ci saranno Donald Trump e Ursula von der Leyen. Si tratterà del primo, vero bilaterale tra i due da quando il tycoon è tornato alla Casa Bianca. La presidente della Commissione, confermando i rumors che circolavanoa Bruxelles, ha annunciato il viaggio lampo che le eviterà di tornare nello Studio Ovale. Un viaggio che prelude ad un’intesa ormai giunta alle battute finali.

L’intesa

La bozza dell’accordo si troverebbe già al 13° piano del Palais Berlaymont, dove von der Leyen ha potuto visionarla al rientro dalla Cina. La presidente dell’esecutivo Ue ha sempre sostenuto che non si sarebbe recata da Trump prima di avere sul tavolo uno schema dell'intesa. L’imprevedibilità dell’interlocutore richiama alla cautela anche dei più ottimisti ma nella Direzione generale Trade, protagonista dei lavori preparatori, cominciano a vedere una luce. Il numero che ha sbloccato lo stallo è il 15%, ritenuto sopportabile dalle cancellerie europee. «Ho avuto una buona telefonata con Trump, abbiamo concordato di vederci in Scozia per discutere delle relazioni commerciali e di come mantenerle forti», ha scritto von der Leyen su X.

L’esito

L’incontro che si terrà in Scozia segna una svolta sul negoziato dei dazi ma non è detto che porti alla formalizzazione dell’intesa già domani. Al di là di percentuali e esenzioni la presidente della Commissione puntualizzerà alcuni principi che regolano i rapporti commerciali dell’Ue con i Paesi terzi: libero scambio e affidabilità delle partneship. Prima di decollare per la Scozia Trump ha dato l’impressione di voler frenare l'ottimismo degli ultimi giorni. «L’intesa ci sarà al 50%» mentre «su acciaio e alluminio non c’è molto margine di manovra», ha sottolineato. Tradotto, sui primi due settori colpiti dai dazi la percentuale resterà del 50%. Importante per gli europei sarà che le tariffe per il settore dell’automotive scendano dal 27,5% al 15%.

