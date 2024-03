Trump vince in tre Stati: candidatura in tasca? 

Washington. Michigan, Missouri e Idaho. Tre colpi in un giorno solo e Donald Trump vola verso il super Tuesday con la candidatura repubblicana quasi in tasca anche se la sua unica avversaria, Nikki Haley, continua ad incassare il voto dei conservatori moderati, prezioso per sconfiggere Joe Biden a novembre.

La corsa del tycoon alle primarie del Grand old party non si è più fermata dalla vittoria in Iowa, un record per un candidato presidenziale che sembra destinato a sbancare anche domani, quando a votare saranno ben 15 Stati. Gli ultimi successi ai caucus di Missouri e Idaho, rispettivamente 51 e 32 delegati, e alla convention del partito in Michigan, 39 delegati, dopo aver trionfato alle consultazioni tradizionali una settimana fa conquistando altri 16 delegati.

Nello Stato di Detroit, uno di quelli chiavi per vincere alle presidenziali, i repubblicani hanno deciso di tenere due tipi di elezioni in protesta contro i democratici del parlamento statale che avevano spostate le primarie classiche dal 27 al 2 marzo. «Ci riprenderemo gli Stati Uniti, Joe Biden sarà giudicato e condannato dal popolo americano», ha attaccato Trump in un comizio di circa due ore in North Carolina durante il quale ha paragonato di nuovo se stesso ad Alexei Navalny, «sono un dissidente politico», e ha accusato i migranti che attraversano la frontiere di essere «pazzi criminali come Hannibal Lecter». Osannato dalla folla di suoi sostenitori, l'ex presidente è sembrato più ripetitivo e meno pimpante, come quando ha confuso Biden con Barack Obama salvo poi giustificarsi che era stata una scelta.

RIPRODUZIONE RISERVATA