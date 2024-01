Trump vince ancora e poi insulta la sfidante Haley 

Washington. Ha vinto con un largo margine le primarie in New Hampshire, la seconda consultazione di fila dopo il trionfo in Iowa, ma quello che si prepara alle nuove battaglie elettorali è un Donald “furioso”. Sicuro di avere la nomination del Grand old party in tasca, il tycoon è tuttavia irritato, e forse anche preoccupato, dalla sua rivale Nikki Haley che galvanizzata dal successo presso gli elettori moderati e dal risultato superiore alle previsioni non solo non intende ritirarsi dalla gara ma vuole approfittare del vantaggio di giocare in casa al prossimo voto, il 24 febbraio, nella sua South Carolina. «Ha un cervello di gallina», l’ha attaccata sul social media Truth a poche ore dalla vittoria con il 54,5% (12 delegati) contro il 43,3 (9 delegati). «Si è vestita da gran sera e ha parlato come se avesse vinto ma ha perso!», ha incalzato Trump che forse sperava di vincere con un margine più alto, quel 20% previsto dai sondaggi della vigilia.

Secondo indiscrezioni, l’ex presidente dietro le quinte avrebbe espresso tutta la sua rabbia e frustrazione nei confronti dell’ex ambasciatrice all’Onu confidando di essere rimasto “sconcertato” dal suo rifiuto di lasciare e garantirgli di fatto la nomination. Per questo ha chiesto ai suoi, primi tra tutti i nuovi alleati Tim Scott e Vivek Ramaswamy, di attaccarla ancora più duramente. Uno dei timori del tycoon riguarda i dollari che dovrà sborsare per continuare la sfida contro l’ex governatrice invece di «investirli tutti nella battaglia contro Biden». D’altra parte gli analisti sono unanimi nel sottolineare che Haley si è guadagnata il diritto a proseguire la corsa.

RIPRODUZIONE RISERVATA