Trump vestito da Papa sui social della Casa Bianca 

Donald Trump vestito da Papa, in abito talare, con la mitra, il crocifisso al collo e in atto benedicente: il fotomontaggio è stato postato ieri sugli account social della Casa Bianca, a pochi giorni dall’inizio del Conclave previsto il 7 maggio che designerà il successore di Papa Francesco morto il 21 aprile scorso, e poi condiviso dallo stesso presidente degli Stati Uniti nel suo social Truth. Dal Vaticano preferiscono non commentare. Ieri il portavoce Matteo Bruni non ha rilasciato alcuna dichiarazione, nonostante le diverse domande dei giornalisti al briefing, né ha risposto, a chi glielo chiedeva, se all'interno della congregazione generale di ieri mattina ci fosse stato qualche commento da parte dei porporati. Detto ciò, tra alcuni cardinali il fastidio è palpabile per quella immagine veicolata attraverso i social della Casa Bianca. Si scherza ma forse non troppo e il presidente degli Stati Uniti, che aveva già detto che gli piacerebbe essere lui il nuovo Papa per poi candidare il cardinale di New York Timothy Dolan, forse non è l'unico a pensare che il Conclave possa essere manovrato da fuori.

Reazioni

Intanto, non si fanno attendere le reazioni, perlopiù negative. «Questa è una immagine che offende i credenti, insulta le istituzioni e dimostra che il capo della destra mondiale si diverte a fare il clown», scrive su X il senatore di Italia Viva Matteo Renzi, «nel frattempo l'economia americana rischia la recessione e il dollaro perde valore. I sovranisti fanno danni, ovunque». Ancora da IV, il senatore Enrico Borghi ha detto di essere «rimasto sgomento nel vedere quell'immagine di Trump vestito da Papa. Quel fotomontaggio non solo offende milioni di fedeli, ma è anche un tentativo di ingerenza molto grave sul Conclave che sta per aprirsi. E credo che Giorgia Meloni, tra questa vicenda e il Canada, cominci a sentire un po' di puzza di bruciato, e giochi a provare a smarcarsi un po'. Ma lei alla Casa Bianca è stata subalterna nei fatti».

RIPRODUZIONE RISERVATA