Trump verso un’altra incriminazione, ora è per le carte segrete a Mar-a-Lago 

Washington. Donald Trump verso la seconda incriminazione. I Pm federali hanno notificato all’ex presidente che è l’obiettivo di un’indagine per le carte segrete trovate nella sua residenza di Mar-a-Lago, file che avrebbe dovuto consegnare all’archivio nazionale. La notifica solitamente precede la conclusione dell’inchiesta e un’incriminazione, forse nel giro di giorni. L’ira di Trump non si fa attendere. «Nessuno mi ha detto che sarò incriminato. Non dovrei esserlo perché non ho fatto nulla di sbagliato. Da anni sono il bersaglio del Dipartimento di Giustizia e dell’Fbi», ha scritto l’ ex presidente sul suo social Truth scagliandosi indirettamente contro Jack Smith, il procuratore speciale nominato dal ministro della Giustizia Merrick Garland. A Smith fanno capo le indagini su Trump, anche quella sui suoi tentativi di interferire nel trasferimento del potere dopo le elezioni, culminati nell’ assalto al Capitol dei suoi fan il 6 gennaio 2021.

RIPRODUZIONE RISERVATA