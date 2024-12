Trump: Usa fuori dalla Nato se non ci trattano equamente 

WASHINGTON. Donald Trump parte a tutta velocità e, nella sua prima intervista dalla vittoria di novembre, lascia intendere che la sua presidenza sarà fuoco e fiamme, in patria come all'estero. A parte ribadire che deporterà tutti gli immigrati illegali, abolirà lo ius soli e grazierà tutti gli insurrezionisti dell'assalto a Capitol Hill, il presidente eletto ha subito messo in chiaro con gli alleati che gli Stati Uniti sono pronti a uscire dalla Nato «se non saranno trattati giustamente».

Una minaccia lanciata anche durante il suo primo mandato alla Casa Bianca e ribadita più volte in campagna elettorale ma che, a un mese dall'insediamento e con il caos di guerre e conflitti in Europa e Medio Oriente, fa tremare i partner dell'Alleanza. «Devono pagare i loro conti», è l'attacco del tycoon che da anni accusa i Paesi del Vecchio Continente di non spendere abbastanza per la difesa e di approfittare dell'ombrello americano, soprattutto in questi ultimi due anni con l'aggressione della Russia all'Ucraina. Anche su questo tema The Donald resta coerente con le promesse elettorali, avvertendo che un taglio agli aiuti a Kiev è probabile.

Il colloquio a Parigi

A onor del vero, l'intervista con Nbc news è stata registrata venerdì, quindi prima dell'incontro a Parigi con Volodymyr Zelensky. Dal colloquio all'Eliseo, sancito da una simbolica stretta di mano tra i due con la benedizione del presidente francese Emmanuel Macron, è emerso che Zelensky punta a un «cessate il fuoco immediato» e l'avvio di «negoziati» per raggiungere un accordo e mettere fine al conflitto.

Una «pace giusta e duratura» nelle parole del leader di Kiev, che ha sottolineato la necessità di garanzie dai Paesi alleati: «Una tregua senza garanzie può riprendere fuoco in qualsiasi momento, come Putin ha già fatto prima». Non si è fatta attendere la replica del Cremlino, con il portavoce Dmitry Peskov che ha detto di aver «letto con interesse» le dichiarazioni di Trump ma che ha anche subito replicato che è l'Ucraina ad aver rifiutato di sedersi al tavolo delle trattative.

