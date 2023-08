È stata fissata per il 6 settembre l'udienza in cui Donald Trump e i suoi 18 co-imputati dovranno presentarsi al tribunale della contea di Fulton, ad Atlanta, per dichiararsi colpevole o meno nel procedimento per i tentativi di sovvertire il voto in Georgia nel 2020. L'ex presidente si è già costituito al carcere locale per le formalità dell'arresto, con rilascio su cauzione.