Colletti blu contro colletti bianchi, “Joe l’operaio” contro “Don il padrino”. La campagna di Biden e Trump per la Casa Bianca non potrebbe essere più distante. Da una parte il presidente è volato nella sua città natale Scranton, in Pennsylvania, per rinsaldare i legami con la classe operaia e promettere di alzare le tasse ai paperoni Usa. Dall’altra il tycoon ha partecipato alla seconda udienza del processo a suo carico per i pagamenti ad una pornostar.