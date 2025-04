Trump stringe: pace entro la settimana 

Washington. Il faccia a faccia Zelensky-Trump nella basilica di San Pietro ha ridato speranza per una pace che non sia una resa, ma il percorso resta pieno di incognite. Kiev rilancia gli appelli ai partner per spingere Mosca ad accettare almeno una tregua, mentre il Cremlino assicura agli americani che le posizioni sono «coincidenti in molti punti», ma sono ucraini ed europei a mettersi di traverso. A Washington, tuttavia, questo stallo viene vissuto con crescente insofferenza. E ora la nuova richiesta alle parti in conflitto è di accettare concessioni reciproche entro la settimana. Il colloquio con Zelensky ha in qualche modo reindirizzato la pressione diplomatica verso la Russia, tanto che Trump nel volo di rientro da Roma si è lasciato andare ad un’insolita sfuriata contro Putin, reo di «prendere in giro» gli sforzi di pace con i suoi raid sui civili, minacciando nuove sanzioni. Ma il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, assicura che il lavoro con gli americani continua, «in modo discreto e non in pubblico». E ricorda le convergenze tra le due potenze, a partire dall’idea che la Crimea sia russa e che Kiev non potrà mai entrare nella Nato. E Serghei Lavrov, ministro degli Esteri russo, accusato gli europei di «voler trasformare, insieme a Zelensky, l’iniziativa di pace di Trump in uno strumento per rafforzare l’Ucraina», a dispetto delle idee della Casa Bianca.

Zelensky «grato»

Mosca, in particolare, conta sul fatto che le rivendicazioni territoriali di Kiev, così come le garanzie di sicurezza, non interessino più di tanto a Washington. Gli ucraini al contrario vogliono ricompattare i loro alleati. Zelensky, pur smentendo la resa nel Kursk, ha ammesso che la situazione al fronte è difficile per gli incessanti raid russi e ha sottolineato che il nemico insiste «nell’ignorare la proposta degli Stati Uniti di un cessate il fuoco completo e incondizionato». Nel frattempo il leader ucraino continua a cercare la sponda dei partner ma anche del Vaticano, come dimostrano gli incontri con il segretario di Stato Pietro Parolin e il presidente della Cei Matteo Zuppi, al termine dei quali si è detto «grato per il sostegno al diritto all’autodifesa dell’Ucraina». E l’ambasciatore ucraino, Andrii Yurash, ha fatto sapere che il faccia a faccia Zelensky-Trump ha «avuto il sostegno della Santa Sede: di tutti, non di una persona in particolare». E se una trattativa diretta tra Mosca e Kiev ancora non appare all’orizzonte, gli Stati Uniti provano a stringere i tempi. «Questa settimana - ha spiegato il segretario di Stato Marco Rubio - cercheremo di determinare se le due parti vogliono veramente la pace e quanto sono ancora vicine o lontane dopo circa 90 giorni di tentativi». E l’avvertimento è chiaro: «L’unica soluzione è un accordo negoziato in cui entrambi dovranno rinunciare a qualcosa che affermano di volere e dovranno dare qualcosa che non vorrebbero dare. In questo modo si mette fine a una guerra e questo è quello che stiamo cercando di fare».

Faccia a faccia

Intanto l’incontro Trump-Zelensky a San Pietro acquista un piccolo risvolto “giallo”, con le tre sedie che diventano due e i due partecipanti che inizialmente pare dovessero essere quattro. Prima dello scatto ormai celebre, con il presidente Usa e quello ucraino intenti a parlarsi, appunto si vedono tre sedie e altri due interlocutori, il presidente francese Emmanuel Macron e il premier britannico Keir Starmer. Nel video diffuso dalla presidenza ucraina si nota che Trump e Zelensky, prima di dirigersi verso le sedie, sono raggiunti dal presidente francese: strette di mano fra i tre mentre il video testimonia che vengono preparate tre sedie. Al terzetto poi si unisce Starmer, ed i quattro intenti a parlare vengono immortalati in alcuni scatti. Poi il video riprende, dopo una cesura, e si vedono i presidenti Usa e ucraino seduti a parlare. Le sedie sono due, disposte una di fronte all’altra, la terza è sparita. Da ciò che si intuisce - integrando il video con le foto dell'incontro - un prelato, monsignor Leonardo Sapienza, ha spostato la terza sedia verso una delle colonne allontanandola dal luogo del colloquio, forse i due preferivano un più diretto faccia a faccia. L’ipotesi è che la terza sedia fosse destinata a Macron, ma non è escluso che stesse lì per Starmer sopraggiunto subito dopo.

