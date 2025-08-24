Trump, stop alla «carneficina insensata» 

Kiev. L’Ucraina festeggia il giorno dell’indipendenza, raggiunta nel 1991, e piovono messaggi di felicitazioni da tutto il mondo, Cina inclusa. È una prassi diplomatica, ma data la situazione vale più del solito.Fra i messaggi pubblicati sui social da Volodymyr Zelensky spicca quello molto netto di Donald Trump: «È venuto il momento di porre fine a una carneficina senza senso. Gli Stati Uniti sostengono un accordo negoziale che porti a una pace duratura, che fermi lo spargimento di sangue e salvaguardi la sovranità e la dignità dell’Ucraina».

L’appoggio del G7

The Donald stavolta pare tenere la barra dritta. «Un’Ucraina unita non sarà mai più costretta nella storia a quella vergogna che i russi chiamano compromesso: abbiamo bisogno di una pace giusta», ha detto Zelensky, mentre i ministri degli Esteri del G7 si riunivano per fare il punto sulle garanzie di sicurezza. «L’Ucraina è una democrazia vivace sotto attacco e la Russia deve porre fine alle uccisioni e dimostrare una reale volontà di pace - ha detto l’alta rappresentante Ue Kaja Kallas dopo il vertice - L’Ucraina merita un futuro sicuro e indipendente, libero dalla guerra e dalla paura».

«Incontro da preparare»

Ma per il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, che da giorni gettando acqua gelida sulle prospettive di un accordo in tempi brevi, i Paesi occidentali «stanno tentando di bloccare i colloqui di pace» e Mosca si augura che questi tentativi «siano sventati». Quanto al bilaterale Putin-Zelensky, Lavrov sa che anche secondo lo zar «gli incontri al massimo livello, i vertici, soprattutto tra i leader di Russia e Ucraina, devono essere preparati molto bene». Per questo «abbiamo suggerito di elevare il livello delle delegazioni che si sono incontrate e si incontreranno a Istanbul per affrontare questioni specifiche che devono essere portate all’attenzione del presidente Putin e Zelensky». Quanto all’insistenza di Zelensky sul bilaterale con Putin, per Lavrov, «è solo un gioco del presidente ucraino, vuole teatralità».

Il freno americano

Poi certo, non è che sul fronte occidentale fili sempre tutto liscio. Il Pentagono - stando al Wall Street Journal - ha bloccato per mesi l’uso di missili a lungo raggio da parte dell’Ucraina per colpire in profondità la Russia. Zelensky ha ribattuto che l’Ucraina ha utilizzato «le proprie armi» per questo tipo di operazioni e non si consulta con Washington al riguardo. In questo quadro i negoziati sulle garanzie di sicurezza proseguono e Antonio Tajani, ribadendo il «pieno sostegno» dell’Italia a Kiev, ha precisato che «si stanno facendo dei passi in avanti sulla proposta italiana di dare garanzie sul modello dell’articolo 5 della Nato, con la presenza americana». «Noi - ha ricordato - non siamo per inviare truppe ma potremmo dare un contributo importante, vista la grande esperienza che abbiamo, per lo sminamento sia marittimo che terrestre, si vedrà come andranno le cose».

