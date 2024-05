Trump: «Sono prigioniero politico» 

WASHINGTON. Un «processo farsa truccato» in un Paese «fascista» orchestrato da Joe Biden, con un pm «fazioso» e un giudice «corrotto» che «sembra un angelo ma è un vero diavolo»: all’indomani dello storico verdetto di colpevolezza per il caso pornostar, prima condanna per un ex presidente Usa, Donald Trump preannuncia appello e attacca a 360 gradi. Lo fa con un comizio show di 40 minuti dalla sua Trump Tower, da cui nel 2015 annunciò la discesa in campo. Fuori due folle contrapposte: una, più nutrita, di suoi fan con lo slogan “We won” (abbiamo vinto, allusione alle elezioni del 2020 che il tycoon ritiene truccate); l’altra che sbandiera cartelli con la scritta “Guilty” (colpevole).

Il «vero verdetto»

È la foto di un Paese diviso a metà, potenziale preludio di rivolte e violenze istigate sul web dai sostenitori del tycoon. La strategia di Trump resta la stessa: gridare al complotto per far salire le donazioni presentandosi sul sito della campagna come «un prigioniero politico». Per ora funziona, se ha raccolto in poche ore dopo il verdetto la cifra record di 34,8 milioni di dollari. Il suo social Truth però ne risente, crollando in Borsa. «Tutto arriva dalla Casa Bianca, da Joe Biden e dai suoi», ha accusato, definendo il suo rivale «il presidente più stupido, incompetente e disonesto della storia» e ribadendo che «il giorno più importante della storia Usa sarà il prossimo 5 novembre», l’Election day, quando ci sarà «il vero verdetto».

I guai di Hunter

«Trump minaccia la democrazia e mette in discussione il nostro sistema giudiziario - ha scritto su X Biden - Quello che è successo ieri a New York dimostra che nessuno è al di sopra della legge... dire che un processo è truccato quando non ci piace il verdetto è pericoloso e irresponsabile». Ma anche la sua campagna rischia per via dei processi che attendono il figlio Hunter: a giugno per una pistola illegale e a settembre per evasione fiscale.

RIPRODUZIONE RISERVATA