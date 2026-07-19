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Il parterre.
20 luglio 2026 alle 01:44

Trump siede vicino al “nemico” Sanchez 

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Ha voluto i Mondiali con tutte le sue forze, li ha avuti e si è intestato la finale. Donald Trump si presenta al MetLife Stadium con la moglie Melania: l’accoglienza è ben migliore dei fischi alla sua ultima a New York, la finale dei Knicks. Il presidente viene inquadrato sui maxischermi alcuni secondi mentre Jennifer Hudson canta l’inno Usa, accanto al presidente Fifa Gianni Infantino: presenza quasi inosservata. In tribuna con lui il “nemico” Pedro Sánchez, il premier spagnolo che di recente ha sommerso di critiche. In prima fila altri due “nemici” di Trump: il premier canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, i Paesi ospitanti.

Nonostante le code e la frustrazione di una logistica complessa, i tifosi in festa si godono lo spettacolo. Sugli spalti parata di vip: Matt Damon, Beyonce, Rihanna, poi Dua Lipa, Timothée Chalamet e Kylie Jenner e le vecchie glorie del calcio, da Zidane a Simeone. Prima della finale le star si alternano anche in campo. Tom Cruise loda il calcio che unisce e può «trasformare sconosciuti in amici». Laura Pausini, con Robbie Williams e Nicole Scherzinger, canta “Desire”. Il terreno di gioco si veste da New York con tutti i suoi simboli, dall’Empire State Building al Ponte di Brooklyn.

Ed è festa all’intervallo il primo con un half-time stile Super Bowl, che allunga la sosta dai 15’ regolamentari a 27’20’’. Il campo viene coperto da un telone con i colori dell’arcobaleno e un enorme pallone colorato al centro, a fare da palcoscenico a Madonna (in auto con Ronaldo e Ronaldinho), Shakira e Justin Bieber. E sugli schermi, prima di riprendere, il ricordo di Pelé.

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