Donald Trump si costituirà domani per la sua quarta incriminazione, quella per aver tentato di sovvertire il voto in Georgia nel 2020 insieme a 18 alleati. Dovrà presentarsi nel carcere di Rice Street ad Atlanta, famigerato per il suo sovraffollamento, le sue pessime condizioni igienico-sanitarie e la catena di morti misteriose. E sarà trattato come tutti gli imputati.