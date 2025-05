Trump shock: «Non so se devo  rispettare la Costituzione» 

Washington. «Non so se devo rispettare la Costituzione»: nuovo commento shock di Donald Trump, che in un’intervista a Nbc News mette in dubbio il suo giuramento verso la legge suprema del Paese, mentre continua a spingere verso nuovi limiti il potere esecutivo a scapito di quello giudiziario e legislativo.

I temi

Nell’intervista il presidente nega - dopo averla ventilata più volte - l’intenzione di un terzo mandato, peraltro escluso proprio dalla Costituzione. Ed evoca come suoi possibili successori, nell’ordine, il segretario di stato Rubio e il suo vice Vance. Il tycoon ha anche escluso il licenziamento del presidente della Fed Jerome Powell. «No, no, no... perché dovrei farlo? Potrò sostituirlo tra poco tempo», ha detto, riferendosi alla scadenza del mandato il prossimo maggio. Ma il passaggio che fa più scalpore è quello sulla Costituzione. L'intervistatrice Kristen Welker gli chiede se concorda con Rubio, che il mese scorso aveva risposto «Sì, naturalmente» quando gli era stato chiesto se ogni persona in Usa abbia diritto al giusto processo. The Donald invece non è così sicuro. «Non lo so, non sono un avvocato, non lo so», ha ripetuto.

Il passaggio

La conduttrice gli ha fatto presente il quinto emendamento, secondo cui «nessuna persona» sarà «privata della vita, della libertà o della proprietà senza un giusto processo di legge», un diritto che a livello basico la Corte Suprema ha riconosciuto anche ai non americani. «Non lo so... Ma se si parla di questo, allora dovremmo avere un milione, due milioni o tre milioni di processi», ha risposto il tycoon, suggerendo che il giusto processo rallenterebbe le sue deportazioni di massa. «Abbiamo migliaia di persone che sono... alcuni assassini, altri spacciatori e alcune delle persone peggiori sulla Terra. Sono stato eletto per farli uscire da qui, e i tribunali mi impediscono di farlo», si è lamentato. «Ma anche considerando i numeri di cui parla, non è forse necessario rispettare la Costituzione degli Stati Uniti come presidente?», ha incalzato Welker. «Non lo so», ha ribadito Trump.

