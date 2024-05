La giuria del processo che deve giudicare Donald Trump per il caso della pornostar si è ritirata in Camera di consiglio. Il verdetto è atteso per il fine settimana. Trump è accusato di aver pagato con 130mila dollari il silenzio di Stormy Daniel, con la quale passò una notte, per di più usando i soldi fondi della campagna elettorale, rigidamente regolati dalle leggi e spendibili solo per fini politici.