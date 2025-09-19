Trump sente Xi, sul tavolo TikTok e Taiwan 

Donald Trump e Xi Jinping si sono sentiti, hanno compiuto «progressi» su TikTok e hanno deciso di incontrarsi faccia a faccia per la prima volta dal 2019. I due leader si vedranno prima all’Apec in Corea del Sud alla fine di ottobre e poi in Cina, dove il presidente americano volerà all’inizio del prossimo anno. Una visita negli Stati Uniti di Xi ci sarà «al momento appropriato», ha poi annunciato il presidente americano. «Abbiamo compiuto importanti progressi su molti temi, incluso il commercio, il fentanyl, la necessità di mettere fine alla guerra fra Russia e Ucraina e l’approvazione dell’accordo per TikTok», ha scritto il tycoon sul suo social Truth.

Pochi dettagli sono stati offerti sugli altri dossier affrontati. Né il resoconto americano né quello cinese della telefonata accenna a Taiwan, che per Pechino è una linea rossa invalicabile delle relazioni bilaterali. Secondo indiscrezioni, Trump nei mesi scorsi ha rifiutato di approvare oltre 400 milioni di dollari in aiuti militari a Tapei nel tentativo di negoziare un accordo commerciale e un possibile vertice con il leader cinese Xi. Ora che il faccia a faccia è stato delineato, all’appello manca un accordo sui dazi, che continuano a minare le relazioni fra le due superpotenze. Le trattative sulle tariffe proseguono ma al momento una svolta non appare all’orizzonte a breve termine. I progressi su TikTok, nodo nelle relazioni fra Washington e Pechino per anni, potrebbero facilitare i colloqui anche se gli ostacoli al raggiungimento di un’intesa restano molteplici.

