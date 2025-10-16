Trump sente Putin e aspetta Zelensky: «Grandi progressi» 

Mosca. «Un grande progresso»: così Donald Trump ha sintetizzato un colloquio telefonico - il primo dopo due mesi - avuto con Vladimir Putin alla vigilia dell'incontro in programma alla Casa Bianca con Volodymyr Zelensky. Risultati che il presidente Usa discuterà nel faccia a faccia con quello ucraino, prima di un incontro la prossima settimana tra «consiglieri ad alto livello» russi e americani, e in vista di un nuovo vertice tra gli stessi Trump e Putin, che si terrà a Budapest, anche se la data non è stata precisata. Con grande soddisfazione del premier ungherese Viktor Orban: «Una grande notizia per chi vuole la pace, siamo pronti», ha postato sui social.

Un summit che farà seguito a quello di Ferragosto in Alaska e si svolgerà sul suolo dell'Unione Europea, che Mosca accusa di essere il vero ostacolo alla pace. Le due ore e mezza di colloquio fra i presidenti russo e americano sono state «molto produttive», ha affermato Trump, sottolineando che Putin ha cominciato la conversazione facendogli le congratulazioni per «il grande risultato della pace in Medio Oriente».

«Penso che il successo in Medio Oriente aiuterà i negoziati per raggiungere la fine della guerra Russia-Ucraina», ha aggiunto il tycoon, riferendo che lui e il leader del Cremlino hanno dedicato «molto tempo a parlare del commercio tra Russia e Stati Uniti quando la guerra sarà finita».

Un funzionario di alto livello del governo ucraino, che ha voluto mantenere l'anonimato, ha detto all'agenzia Afp che tema centrale del confronto fra Trump e Zelensky nello Studio Ovale sarà proprio la richiesta di Kiev di ottenere i Tomahawk. Anche se di importanza vitale restano per gli ucraini anche i sistemi di difesa antiaerea Patriot. Un'esigenza confermata dagli ultimi pesante bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche, che hanno costretto le autorità di Kiev a imporre interruzioni di corrente in tutte le regioni per il secondo giorno consecutivo.

