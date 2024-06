Trump, scivolone su George Washington: «Dem bugiardi, lui non aveva schiavi» 

Washington . Joe Biden e Donald Trump affilano le armi in vista del primo duello presidenziale in tv giovedì sera ad Atlanta: il primo nella riservatezza del fortino di Camp David; il secondo improvvisando comizi, non senza scivolate. Come l’imbarazzante gaffe nel weekend, quando ha riscritto la storia affermando che George Washington non ebbe schiavi. Il tycoon stava arringando i membri di Coalizione Fede e Libertà, un gruppo cristiano conservatore, criticando le proposte dem di cambiare i nomi delle scuole, delle strutture militari e di altri luoghi che onorano i leader confederati e i proprietari di schiavi, tra cui il primo presidente degli Stati Uniti. «Vogliono che il suo nome venga rimosso da una scuola superiore ma non sanno perché. Pensano che avesse degli schiavi. In realtà penso che probabilmente non li avesse». Ma a smentirlo sono la storia e lo stesso Washington, che teneva personalmente i registri dei suoi 300 schiavi.

