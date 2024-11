Trump sceglie l’uomo del sì ai dazi per il Tesoro Usa 

Washington. Con la nomina del re, il segretario al Tesoro, la scacchiera di Donald Trump è quasi al completo. Il presidente eletto ha affidato al miliardario e manager di hedge fund Scott Bessent il dipartimento più importante per il futuro degli Stati Uniti e anche per il resto del mondo, soprattutto Europa e Cina. Il 62enne della South Carolina, fondatore della società di investimento Key Square Capital Management e chief investment officer alla Soros Fund Management dal 2011 al 2015, negli ultimi mesi è diventato il più importante consigliere economico del tycoon difendendolo per tutta la campagna elettorale sulla proposta di imporre dazi estremi, nonostante l’opposizione di Wall Street che teme guerre commerciali e un’impennata dei costi per gli americani.

«Scott è ampiamente rispettato come uno dei principali investitori internazionali e strateghi geopolitici ed economici del mondo», ha affermato Trump nell’annuncio pubblicato sul suo social media Truth. «La sua storia è quella del sogno americano. Insieme renderemo l’America di nuovo ricca, di nuovo prospera, di nuovo accessibile e, soprattutto, di nuovo grande», ha dichiarato The Donald. Sostenitore della deregulation e delle tariffe, Bessent si è guadagnato i favori del presidente eletto quando ha dichiarato che, secondo le sue previsioni, il mercato azionario sarebbe crollato se Kamala Harris avesse vinto le elezioni. E poi con un editoriale sul Wall Street Journal nel quale ha bocciato la tesi di alcuni premi Nobel per i quali l’agenda economica estrema di Trump avrebbe danneggiato gli Usa. Non tutti nell’entourage del tycoon sono entusiasti della nomina: Elon Musk, ad esempio, aveva dato il suo endorsement a Howard Lutnick, l’amministratore delegato della società di servizi finanziari Cantor Fitzgerald, liquidando il manager come una «scelta di business as usual».

