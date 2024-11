Trump & Sardegna, tra dazi e energia green 

Negli States si decide tutto a Palm Beach , residenza invernale di Donald Trump, nel cuore di Mar-a-Lago , Florida estrema. L’onda lunga della nuova era del «Make America Great Again», quella del «Rendiamo di nuovo grande l’America», viaggia spedita dal mare di Miami a quello del Golfo degli Angeli, nell’Isola di Sardegna, antipodi mediterranei degli States .

Pecorino & Jet

Ora più che mai l’impeto della ritrovata dinastia repubblicana rischia di trasformarsi in un vero e proprio tsumani economico, militare e strategico, dall’Europa alla nuova base aerea degli F-35 a Decimomannu, dai potenziali dazi per il Pecorino Romano alla ciclopica speculazione energetica destinata a stravolgere la terra dei ginepri e dei lentischi. Prima del ritorno del tycoon nella stanza ovale della White House , nella capitale politica degli Stati Uniti d’America, previsto per il prossimo gennaio, non passa giorno che l’appena eletto quarantasettesimo Presidente americano non proclami nomi e cognomi dei suoi fedelissimi da schierare come pedine nel futuro governo della più potente delle nazioni.

Testamento petrolifero

Nomi pesantissimi, con l’obbligo di essere miliardari e senza mezze misure, fuori dagli schemi e capaci di colpi di genio come pochi. Non nomi a caso, non scelti per fare “ascolti” o “cassetta”, ma per incidere con bazooka e caterpillar sui temi caldi del “braciere” mondiale. Il giuramento di Trump è scolpito con i sacri crismi dei testamenti a stelle e strisce: venti capisaldi declinati come macigni, obiettivi a doppia lettura, interna ed esterna, per amici e nemici della seconda volta di “Donald” alla Casa Bianca. Ce n’è per tutti: dal « Sigillare il confine e fermare l'invasione dei migranti » alla missione di « Portare a termine la più grande operazione di deportazione nella storia americana» , dal « Porre fine all'inflazione e rendere l'America di nuovo accessibile » sino al « Rendere l'America il principale produttore di energia al mondo, di gran lunga ». Parole pesanti, sottolineate con una promessa che sa di minaccia globale: « di gran lunga ». È proprio quest’ultimo baluardo energetico del “Vangelo” trampiano a scatenare mercati e scenari, agitare lobby ed eserciti in tutto il mondo.

Scompiglio energetico

Quando tutto sembrava parlare “green”, con petrolieri di mezzo mondo pronti a rifarsi look e portafogli azionari, l’erede di sè stesso scompiglia lo scacchiere mondiale, promettendo di fare tutto da solo, con l’America che si candida ad estrarre gas dalle pietre, perforare ogni crosta terrestre pur di far ripartire la “motrice” americana a suon di gas e petrolio, come se la lobby dell’energia fossile avesse riscoperto un nuovo “messia”. A dire il vero, che Trump non si sarebbe fatto pregare nell’imprimere una brusca frenata sul green, lo sapevano in tanti, a partire da coloro che hanno animato a colpi di bonifici l’ultima cena petrolifera del tycoon di New York. Le domande furono esplicite, senza preamboli: volete bloccare i regali fiscali e finanziari di Biden ai suoi amici del First Solar (prima il sole)? Volete che venga fermato quel trilione di dollari di spesa ambientale promulgata ai sensi dell' Inflation Reduction Act , che Biden ha firmato nel 2022? Le risposte furono tanto scontate quanto decise: sì, lo vogliamo.

Un miliardo dalle lobby

Un assenso-sostegno non disinteressato, ma nemmeno gratuito. Raccontano le cronache americane che il messaggio non ha usato sotterfugi lessicali: a Mar-a-Lago davanti ai leader dell'industria e ai lobbisti del petrolio la richiesta fu di donare un miliardo di dollari per la campagna elettorale di “ The Donald ”. L’impegno esplicito non lascia vie di mezzo: se rieletto, addio sgravi fiscali e normative ambientali a favore dei signori del sole. Dalle promesse agli esecutori materiali del decalogo il passo è breve. Dalla residenza sul mare ai confini della Florida, Trump, tra una “buca” da golf e un pozzo petrolifero da riaprire, sceglie e nomina i suoi fedeli scudieri.

Rompere gli schemi

Nomine che appaiono antitetiche l’una con l’altra, ma che in realtà rappresentano l’estrema sintesi di quel suo “rompere” gli schemi, quel voler destabilizzare il sistema per controllarlo. Non è un caso che i primi nomi che varcano Palm beach sono proprio quelli delle teste d’ariete prescelte per agitare mercati e relazioni internazionali. Il primo nome di questo scacchiere uomini-programma è il più blasonato, una vera e propria icona globale dell’innovazione, un personaggio tanto ricco quanto controverso: Elon Musk, l’uomo che presidia l’Universo con la sua piattaforma satellitare “ SpaceX ”, che fa viaggiare le macchine a batterie con la sua Tesla e governa i social con quello che fu “ Twitter ”, ora semplicemente “X”.

Il ruolo di Elon Musk

A lui, il più innovatore degli innovatori, Trump affida un compito tanto improbo quanto indifferibile, modernizzare la macchina burocratica della pubblica amministrazione americana. Del resto Musk non è nuovo a licenziamenti su scala planetaria, capace di sostituire migliaia di uomini e donne investendo in tecnologia e intelligenza artificiale. La sua presenza nel Governo americano, però, non si limiterà alla Pubblica amministrazione. Trump, infatti, per mettere in atto il suo piano “blocca-green”, capace di sconvolgere le economie-energivore d’Oltreoceano, Sardegna per prima, agirà su tre leve.

Blocca-green

Prima: limitare o cancellare del tutto gli sgravi fiscali a favore del solare, bloccando immediatamente l’eolico offshore , una promessa scandita anche nei tempi «un’ora dopo il mio insediamento». Seconda: una “deregulation” a favore dell’estrazione di petrolio e gas. Il moto è già scandito a caratteri cubitali: « Drill, baby, drill », ovvero «Trivella, bambino, trivella». Terza: pianificare, magari sotto l’egida privata di Musk, la più innovativa ricerca verso una transizione energetica capace di lasciare agli Stati Uniti la leadership mondiale nella produzione di energia, garantendogli, però, il primato economico. Non è un caso che per spingere il ruolo Usa nell’economia mondiale Trump abbia chiamato a sè un vero e proprio falco del “fossile”, Chris Wright.

States, a tutto gas

L’obiettivo è evidente: far marciare l'economia americana a pieno regime, con il costo dell’energia più basso del mondo. Un vantaggio competitivo che rischia di spiazzare l’Europa che ha fatto della missione “ green” un dogma ideologico e speculativo, ignorando, però, il costo finale delle sovvenzioni e le ricadute sul prezzo dell’energia. La Sardegna, se non verrà bloccata la scellerata operazione green-speculativa in atto, rischia di pagare più di tutti questo divario economico, mettendo fuori gioco qualsiasi ambizione competitiva dell’Isola, sia in termini di capacità produttiva che di costi dell’energia, perseguendo soluzioni tecnologicamente vetuste e gravemente impattanti sul territorio.

Pecorino a rischio dazi

A questo si aggiunge la bilancia commerciale: Trump gli assegna priorità assoluta con l’imprescindibile obiettivo di riequilibrare l’import-export tra Europa e Stati Uniti. Il mercato americano, in questo caso, è quello più rilevante per il Pecorino Romano, prodotto per oltre il 90% in Sardegna, un vero pilastro dell’economia dell’Isola. L’uomo scelto da Trump per il dicastero del Commercio è Howard Lutnick, un vero e proprio “caimano” dei dazi. Spetterà a lui rivedere le imposizioni statali in materia agroalimentare. Per il prodotto “principe” della produzione lattiero-casearia della Sardegna, insieme al “Fiore Sardo”, si rischiano, dunque, nuovi dazi, anche se l’ultimo tentativo nell’era Biden era saltato per aria dopo una serrata negoziazione.

Capitolo Nato

Infine, il capitolo più delicato, quello militare. Trump ha designato come Segretario di Stato, il vero Ministro degli Esteri, Mark Rubio, un senatore della Florida che si è ripetutamente occupato della Sardegna, a partire dall’operazione contrastata personalmente dall’ex golden-boy , per far saltare per aria la compagnia Air Italy, l’ex Meridiana. È lui che dovrà trattare il punto programmatico più delicato: l’abbandono della Nato o il ridimensionamento del peso degli Stati Uniti nell’alleanza atlantica. Di certo i contraccolpi in Sardegna non mancheranno a partire dal ruolo delle immense basi militari in terra sarda.

In arrivo i jet

Un dato è certo l’Isola eredita nell’era Trump l’accordo per l’acquisto di altri venticinque F-35, i caccia di quinta generazione prodotti dalla statunitense Lockheed Martin per una spesa aggiuntiva di 7 miliardi di euro. La destinazione è già stabilita: Sardegna. Con o senza gli americani i nuovi caccia marchiati Usa voleranno e bombarderanno ancora sulle basi militari dell’Isola. Trump sta arrivando, dal 15 gennaio anche in terra sarda non mancheranno gli effetti della nuova era alla Casa Bianca.

